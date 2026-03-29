Tres hombres heridos moderados tras un accidente entre un coche y una moto en Guía de Isora (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres hombres han resultado heridos de carácter moderado en un accidente entre un coche y una motocicleta en la pista de acceso a Vera de Erques, en Guía de Isora (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 13.17 horas y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar al lugar, comprobó que un joven, de 20 años, presentaba en el momento inicial de la asistencia policontusiones de carácter moderado.

Asimismo asistió a otros dos hombres que presenta traumatismo en el hombro y policontusiones, ambos de carácter moderado. Los tres heridos fueron trasladados en ambulancias al Hospital del Sur.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que colaboraron con los recursos desplazados, así como efectivos de la Guardia Civil que regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.