Tres personas detenidas por una detención ilegal y lesiones graves a un hombre en La Laguna (Tenerife)

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido recientemente en San Cristóbal de La Laguna a tres personas como presuntas autoras de los delitos de detención ilegal y lesiones graves.

Los hechos se remontan al pasado mes de octubre, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió la llamada de un ciudadano alertando haber presenciado como tres individuos introducían a la fuerza a un varón en el maletero de un vehículo tras haber sido agredido previamente.

Ante la gravedad de los hechos descritos y a pesar de no existir denuncia al respecto, los agentes iniciaron de inmediato las labores de investigación con el objeto de esclarecer lo ocurrido.

Finalmente, y tras las investigaciones emprendidas, los agentes lograron identificar a la víctima, quien, debido a la gravedad de las lesiones sufridas y al gran temor manifestado, se había mantenido oculta durante varias semanas para evitar ser localizada nuevamente por sus presuntos agresores.

Los investigadores identificaron a los autores de los hechos y, una vez recabados los indicios suficientes, se estableció un amplio dispositivo policial que culminó con la detención de las tres personas implicadas.

Finalmente, y tras pasar a disposición de la autoridad judicial competente junto con las pruebas obtenidas durante la investigación, se decretó el ingreso en prisión provisional de los tres detenidos como presuntos autores de los delitos de detención ilegal y lesiones graves.