El jurado del 'caso Mediador' ve culpables de cohecho al General Espinosa, Antonio Bautista y Navarro Tacoro

Abogados y acusados en el juicio del 'caso mediador' con Marco Antonio Navarro Tacoronte en primer término - EUROPA PRESS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de jurado de la primera pieza del 'caso Mediador', cuyo juicio se ha celebrado durante cinco días en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ha declarado culpables de un delito de cohecho al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el empresario Antonio Bautista y el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte.

El veredicto, leído en la noche de este jueves tras más de 24 horas de deliberación, incide en que se cumplía un "patrón de conducta" en el desarrollo de una estrategia de pagos para que la empresa de Bautista captara contratos en el sector de la energía solar en las islas, y ve "correlación" entre las extracciones bancarias de dinero en metálico y las reuniones.

Además considera "patente" que Espinosa Navas pertenecía a la Guardia Civil aunque estuviera en el momento de los hechos en la categoría de servicios especiales, pues recibía emolumentos vía nómina del instituto armado, trabajaba para la FIIAPP en un proyecto en El Sahel, una entidad pública e incluso en su tarjeta de visita se presentaba como general de la Guardia Civil.

Ha destacado también que no facilitaba contactos de empresarios "de manera gratuita" ya que "no era amigo" de Bautista y entiende que hay una "relación directa" entre los "regalos" que recibía y la evolución de los proyectos empresariales.

El jurado asegura que los regalos "no tienen sentido si no hay una intención ilícita", ya sea por beneficio económico o como una futura carrera laboral en la empresa de Bautista tras jubilarse, y se ampara en que en una grabación, tanto Navarro como Bautista hablan de sobornos.

Además se ha mostrado contrario a la petición de indulto y con respecto a la suspensión de la pena, solo lo apoyan en el caso de Bautista.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene la petición de pena de un año de cárcel y aunque ha visto "prematuro" fijar posición sobre la suspensión, no se opone en el caso de Bautista mientras que entiende que "no hay razones" para el mediador dada su "trayectoria delictiva y peligrosidad criminal" y que está incurso en otras piezas con petición de penas más altas aún.

La defensa de Bautista ha solicitado rebajar la pena a nueve meses, la del general, dejarla en el mínimo exigible, teniendo en cuenta que ya ha estado en la cárcel, y la del mediador en 5 meses y 15 días si bien cree que se debe suspender la condena porque sus antecedentes penales están prácticamente cancelados y aún quedan otras piezas por juzgarse.