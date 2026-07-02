Tribunal de Cuentas admite que "no es fácil" fijar responsabilidad contable tras el archivo del 'caso mascarillas'

Archivo - La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega, durante el Encuentro de Alto Nivel de Control Externo e Independencia 'Control externo e independencia', en la Fundación Ortega-Marañon, a 23 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha admitido este jueves que "no es fácil" fijar responsabilidad contable en una administración pública ya que se "exigen muchísimos requisitos" y poder determinar una "cuantía exacta" por parte del responsable.

Chicano se ha referido así al archivo del expediente del 'caso mascarillas' canario y que el Tribunal investigó tras constatarse, por parte de la Audiencia de Cuentas de Canarias el pago de cuatro millones de euros a la empresa RR7 United por un millón de mascarillas que no fueron entregadas durante la pandemia.

"Nosotros no sancionamos simplemente, recuperamos el dinero que entendemos que no se ha casado bien", ha señalado a los periodistas antes de la reunión de la Comisión de Coordinación de Presidencias del Tribunal de Cuentas y de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas que se ha celebrado en el Parlamento de Canarias.

En esa línea ha insistido en que el proceso es "contradictorio" aunque tiene "todas las garantías" porque primero la Fiscalía decide personarse y después va al Tribunal de Cuentas, primero a la sala de Enjuiciamiento y después a apelaciones y en último término queda la sala de terceros del Supremo.

Chicano ha comentado que aunque algunos casos "pueden parecer muy escandalosos" y hay "incumplimientos graves", en general el conjunto de la administración pública "está funcionando con bastante normalidad", si bien ha reconocido la "osadía" de la institución por "haber forzado un poco las posturas en muchas ocasiones" dado que uno de sus "objetivos más claros" es la evaluación de la eficacia de las políticas públicas.

"O sea, si el dinero que se dice que se va a gastar en eso, efectivamente se ha gastado en eso y se ha tenido unos rendimientos que efectivamente responden al objetivo", ha comentado.

La presidenta ha defendido el "modelo exitoso" de coordinación del Tribunal de Cuentas con las audiencias autonómicas, que implica que el control externo está "organizado" y se exploren las zonas de "mayor riesgo de eficacia y eficiencia" en el gasto. "Es un modelo que nos está funcionando estupendamente", ha explicado.

Ha incidido en que no concibe "otro modelo" para trabajar y no ha obviado que la administración local "tiene un problema principal" con la rendición de cuentas y que las áreas de contratación y subvenciones son de "mucho riesgo".

CADA VEZ HAY MÁS EMPRESAS PÚBLICAS

Ha reflexionado también sobre el papel de las empresas públicas ya que "cada vez hay más", sobre todo en las comunidades autónomas, y "van un poco por fuera" de las normas del derecho administrativo.

Asimismo ha comentado que las administraciones "más peculiares" son los ayuntamientos porque tienen un nivel de gobierno "muy cercano" pero también "peor dotado que otros para el control interno" ante el déficit que hay de interventores.

Ha dicho que se buscan "herramientas" de la mano de las comunidades para mejorar y optimizar el trabajo y aunque hay "incumplimientos" que se deben detectar entiende que el nivel general de las administraciones hoy en día "es bastante correcto".

Chicano le ve "mucho futuro" a afinar los procedimientos y el desarrollo de los sistemas de análisis que permiten "saber dónde está fallando" y acometer recomendaciones para mejorar.