La tripulación de la misión 'Artemis II' recibirá la Medalla Stephen Hawking en el festival 'Starmus'

Tres tripulantes de la misión espacial 'Artemis II', protagonistas de la octava edición del festival 'Starmus' - STARMUS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Starmus' ha anunciado este martes que los cuatro miembros de la tripulación de la misión 'Artemis II' han sido seleccionados para recibir la prestigiosa Medalla Stephen Hawking a la Comunicación Científica.

El comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y los especialistas de misión Christina Koch y Jeremy Hansen serán galardonados por su excepcional labor divulgativa en su histórica misión.

De hecho, a través de entrevistas, redes sociales, comunicaciones en directo e iniciativas educativas, los cuatro astronautas se han convertido en poderosos embajadores de la ciencia y la exploración espacial.

Su comunicación ha ido mucho más allá de explicar los hitos técnicos de 'Artemis II', compartiendo la experiencia humana detrás del descubrimiento: la preparación, los retos, el trabajo en equipo y la cooperación internacional, detalla la organización en una nota.

Con ello, han logrado inspirar a las nuevas generaciones, demostrando el poder de la comunicación para convertir una misión científica en una experiencia compartida por toda la humanidad.

El astrofísico Garik Israelian, cofundador y director del festival, ha señalado el valor de este reconocimiento: "Artemis II fue una misión científica y tecnológica extraordinaria, pero esta medalla reconoce algo diferente, la capacidad excepcional de la tripulación para comunicar esa aventura e inspirar a millones de personas, no se limitaron a viajar alrededor de la Luna, sino que llevaron a millones de personas con ellos".

Por su parte, el astrofísico y cofundador del evento, Sir Brian May, ha añadido que "es un orgullo para 'Starmus' reconocer a los miembros de la tripulación de Artemis II de la misma manera que se honra a los astronautas del 'Apolo' que abrieron el camino a la Luna hace más de 50 años".

El reconocimiento a la tripulación de 'Artemis II' continúa la extraordinaria conexión entre el festival y la exploración espacial iniciada hace 15 años.

A lo largo de su historia, el festival ha contado con la participación de nueve astronautas del programa 'Apolo', incluyendo a Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Bill Anders y Jim Lovell, así como al legendario cosmonauta Alexei Leonov, el primer ser humano en realizar una caminata espacial en 1965.

La propia Medalla Stephen Hawking representa este profundo vínculo, con un diseño que une la ciencia, la exploración espacial, el arte y la música al incorporar un retrato de Stephen Hawking dibujado por el propio Alexei Leonov, junto a la icónica guitarra Red Special de Brian May.

RELOJ ESPECIAL

Además, OMEGA, firma estrechamente ligada a la historia de la exploración lunar desde que su modelo Speedmaster fuera cualificado por la NASA en 1965, se suma a este homenaje.

La compañía ha creado un reloj 'OMEGA Speedmaster' especial con una inscripción conmemorativa que será entregado a los tripulantes de 'Artemis II', uniendo el legado de la era 'Apolo' con la nueva generación de exploradores.

La entrega de la medalla tendrá lugar el 17 de octubre en Santa Cruz de Tenerife durante la inauguración de 'Starmus'.

En esta edición de 2026, la medalla también será otorgada al legendario cineasta Sir Ridley Scott, uniéndose a una prestigiosa lista de premiados históricos que incluye a Jane Goodall, Neil deGrasse Tyson, Christopher Nolan o Hans Zimmer.

La ceremonia culminará con un espectacular concierto inaugural que fusionará ciencia y música.

El evento contará con las actuaciones internacionales de Andrea Bocelli, Sarah Brightman y Sir Brian May, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, y con las apariciones estelares del mítico teclista Rick Wakeman y la violinista Rusanda Panfili.