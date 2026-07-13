El TSJC anula la tasa turística de Mogán (Gran Canaria)

Archivo - La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estima el recurso interpuesto por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas y anulado la tasa turística del municipio de Mogán, que cobraba 0,15 euros por pernoctación.

La sentencia, hecha pública este lunes, declara la ordenanza nula de pleno derecho e impone al Ayuntamiento el abono de las costas del proceso judicial, con un importe máximo de 3.000 euros.

El magistrado valora el esfuerzo del Ayuntamiento por luchar contra el cambio climático pero al mismo tiempo reprocha que se use la figura de una tasa, que se "desnaturaliza", cuando lo que se plantea realmente es un impuesto que se "camufla" para aumentar la recaudación municipal.

En esa línea indica que se usan expresiones "ambiguas, imprecisas, genéricas y eminentemente abstractas" para justificar la implantación de la tasa por lo que concluye, "no sin cierto pesar", en que se deba anular la tasa.

"No hace falta decir mucho más para afirmar, de modo categórico, que el tributo impugnado, atendiendo a sus elementos esenciales, así como a determinadas deficiencias de la propia ordenanza que lo implantó, ha desnaturalizado la figura de la tasa, resultando asimismo patente que el municipio, sin duda con buena fe, ha pretendido hacer uso de la sedicente tasa ecológica como una forma de obtención de recursos económicos", resume.