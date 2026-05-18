El TSJC avala el proceso de consulta pública del Gobierno de Canarias sobre la ley de vivienda vacacional

Archivo - Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado por finalizado el recurso presentado contra el proceso de consulta pública previa de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, aprobada por el Parlamento de Canarias el 12 de noviembre de 2025 y en vigor desde el 13 de diciembre de 2025.

El tribunal concluye que durante el procedimiento se facilitó toda la información solicitada, incluidas más de 5.000 aportaciones ciudadanas recogidas en el proceso participativo.

La resolución judicial subraya además que no cabe apreciar "incongruencias ni inexactitudes" en el procedimiento de consulta pública, que se desarrolló con normalidad y con todas las garantías, sin apreciarse irregularidades, recoge una nota de la Consejería de Turismo.

Durante su tramitación se cuestionó el proceso y se solicitó la realización de una segunda consulta pública, que la sentencia considera no necesaria al haberse desarrollado correctamente.

"Este pronunciamiento respalda un modelo de trabajo basado en la transparencia, la participación ciudadana y el rigor técnico", aseguró el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez.