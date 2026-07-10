El TSJC eleva al Gobierno canario una queja ante la "parálisis" del servicio de justicia derivado del sistema Atlante

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado, en su sesión de este viernes, elevar una queja formal y contundente al Gobierno de Canarias para "denunciar la situación de parálisis material y absoluta" que padece el servicio de justicia en las islas por las incidencias en el sistema 'Atlante'.

El TSJC ha señalado, en un comunicado remitido por su Oficina de Comunicación, que esta "grave situación está provocada por una nueva oleada" de incidencias sistémicas, que consisten en una "ralentización extrema y el bloqueo de funcionalidades esenciales" de la plataforma de gestión procesal 'Atlante'.

En concreto, el órgano de gobierno judicial indica que, a lo largo de toda la semana actual, y de "forma ininterrumpida" durante las jornadas de miércoles, jueves y este viernes, la "anomalía técnica ralentiza cualquier trámite ordinario", siendo la "principal y más grave" consecuencia el "impedimento total" para la firma electrónica de resoluciones procesales.

Esto, añade, provoca la paralización de facto de los órganos judiciales de toda Canarias al no poder dictarse ni notificarse resoluciones.

Desde el TSJC se muestra una "especial preocupación sobre el impacto crítico" que esta inoperatividad está teniendo en relación a los servicios de guardia de los distintos partidos judiciales, ya que se están viendo afectados la tramitación de actuaciones urgentes e inaplazables que sitúa la prestación de este servicio público "esencial en una situación de extrema gravedad, vulnerándose de forma directa" el derecho de la ciudadanía a la tutela judicial efectiva.

La Sala de Gobierno ha apuntado que no se trata de un hecho aislado. En este sentido, el TSJC ha reiterado expresamente el contenido de sus Acuerdos previos n.º 155/26, 65/25 y 76/25, en los que ya había denunciado estas deficiencias sistémicas y la necesidad de soluciones inmediatas.

Por ello, ha recordado al Gobierno de Canarias "su responsabilidad en el mantenimiento operativo" de las infraestructuras informáticas judiciales.

Finalmente ha trasladado a la ciudadanía y a los operadores jurídicos, con total transparencia, que "esta paralización obedece exclusivamente a causas técnicas ajenas al Poder Judicial".

La Sala ha acordado comunicar esta incidencia generalizada y concurrente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a su Servicio de Inspección para que quede constancia de que "estos fallos técnicos, responsabilidad del Gobierno de Canarias, afectan de manera injustificada" al rendimiento y a la normal prestación del servicio por parte de los integrantes de la carrera judicial en Canarias.