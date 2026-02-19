El TSJC ratifica la condena a los miembros de una banda que ejecutó hasta 35 robos en dos meses en Gran Canaria

Archivo - Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado recientemente la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas que en enero de 2025 condenó a penas de entre tres y cuatro años de prisión a dos integrantes de una 'banda' especializada en el asalto a oficinas y locales en la capital grancanaria.

En concreto, la condena responde a un delito continuado de robo con fuerza en un establecimiento abierto al público y fuera de su horario de apertura, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) este jueves a los medios.

Asímismo, la 'banda' perpetró entre el 16 de octubre y el 10 de diciembre de 2024 hasta 35 intrusiones en propiedades privadas, "aparte de las previsibles no descubiertas", es decir, "una media de 0,78 robos diarios, es decir, casi seis robos a la semana, aunque concertaran los robos realizando varios por noche y descansando los días siguientes".

Además de la condena penal, la sentencia del TSJC confirma la condena a los dos acusados a abonar indemnizaciones de más de 20.000 euros a las víctimas de los robos.

ALEGACIÓN DE LA DEFENSA

La Sala de apelación ha rechazado, asimismo, la alegación de la defensa de uno de los acusados, que entendía errónea la apreciación de la agravante por pertenencia a grupo criminal, al ser sólo dos sus supuestos integrantes, postulaba.

A este argumento, el TSJC contrapone que, "con acierto", la sentencia de instancia señalaba "la existencia de esa pluralidad de personas al razonar que en las grabaciones de las cámaras de vigilancia de los diversos locales se ven tres personas (en algunas sólo dos), lo que ya permite superar el obstáculo normativo que alza el apelante".

El fallo de instancia subraya, además, el carácter de "organización estructurada" de la banda, cuestión que deducen de las herramientas para los robos, el transporte e, incluso, de 'walkie-talkies', lo que denotararía, además, que había "un reparto de roles".

A ello se suma la "estabilidad del grupo", que se desprende "ya no sólo en la profesionalidad, sino también en el número de robos y, sobre todo, en la frecuencia".