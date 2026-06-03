Turismo de Canarias reivindica el "orgullo" isleño para redescubrir y disfrutar de las islas este verano

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Turismo de Canarias ha lanzado 'Orgullosamente Turisla', la nueva campaña dirigida a fomentar los viajes en las islas durante el verano de los residentes canarios, que destacan por el respeto y el cuidado a su tierra.

"Nos centramos en el sentimiento de pertenencia que tiene la ciudadanía canaria y en su forma única de vivir, disfrutar y cuidar las playas, la naturaleza y la cultura del archipiélago", ha explicado la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, en una nota.

El turismo interno canario constituiría un segmento "estratégico", ya que genera alrededor de 1.850 millones de euros de facturación turística al año, según Impactur Canarias. "Son viajeros que contribuyen a distribuir el gasto entre las distintas islas, fomentando con ello el equilibrio territorial, dinamizando la economía local y repartiendo mejor los beneficios del sector por todo el archipiélago", ha señalado De León.

DESPLAZAMIENTOS TURÍSTICOS

Durante el verano se registra uno de los momentos del año con mayor movilidad de residentes entre islas. En 2025, la población canaria realizó casi 737.000 desplazamientos turísticos en la época estival, de los que el 38% se produjeron dentro del archipiélago. Además, de las 7,4 millones de pernoctaciones que realizaron los residentes, la mayor parte, el 35%, tuvieron lugar en Canarias.

Estos turistas generaron una facturación de 137 millones de euros en las vacaciones de verano, con un gasto medio de 500 euros por viaje y una estancia media de 9,3 días. Además, sólo un 2% contrató paquete turístico en las islas, lo que permitió una mejor distribución de su gasto.

En cuanto a las actividades realizadas por los residentes durante su estancia en las islas, destacaron el disfrute de la playa, con un 69%, las visitas a familiares o amigos (42%), las visitas culturales (25%), las compras (24%) y el senderismo (22%).

SOBRE LA CAMPAÑA

La campaña de la empresa pública Turismo de Islas Canarias dirigida al turismo interno para este verano evoluciona el concepto de 'Turisla', creado hace justo un año para referirse a los canarios y canarias que aman sus islas y las disfrutan viajando. En esta ocasión, 'Turisla' se centra más en el orgullo de pertenencia y en la forma única en la que la ciudadanía vive, cuida y disfruta del archipiélago: moviéndose sin mapa, conociendo y respetando cada rincón y con el privilegio de que las islas sean hogar.

A través de perfiles y situaciones reconocibles, la campaña muestra distintas maneras de disfrutar el verano en Canarias: volver a la playa de siempre, descubrir nuevos paisajes, disfrutar de la gastronomía local, compartir tiempo en familia o explorar nuevos rincones de las islas.

Además, estas variadas opciones las personaliza en los canarios y canarias que redescubren su tierra: María, Yaiza, Jonay, Rayco, Gara y Sofía, que comparten sus planes favoritos en las islas de cara al verano, logrando así una mirada más cercana y convirtiendo a los residentes en embajadores naturales del destino.