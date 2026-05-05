El turismo de congresos genera 1.300 reuniones en Tenerife en 2025 y 209 millones de impacto económico

El vicepresidente del Cabildo de Teneirfe, Lope Afonso (c), en un encuentro de turismo MICE - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La isla de Tenerife acogió durante 2025 un total de 1.391 reuniones profesionales, entre congresos, convenciones, jornadas, incentivos y ferias, un 1,8% más respecto a 2024, y generó un impacto económico directo de 209,1 millones de euros, lo que supone un aumento de 14,2 millones.

El sector MICE atrajo a la isla a 176.695 participantes el año pasado (un 3,1% más que el ejercicio anterior), recoge una nota del Cabildo, que impulsa esta modalidad a través de Turismo de Tenerife y su departamento Tenerife Convention Bureau.

Al añadir los efectos indirectos que aporta esta industria al conjunto de la economía tinerfeña, el impacto económico total alcanza los 435 millones de euros, lo que representa un incremento del 10,5% respecto al año anterior y confirma la creciente relevancia del turismo de reuniones como motor económico para Tenerife.

Estos datos forman parte del Estudio de Medición de la Industria de Reuniones en Tenerife 2025, impulsado por Tenerife Convention Bureau y desarrollado por Braintrust, que analiza la dimensión del turismo de reuniones en la isla.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, señala que "estos resultados confirman el papel estratégico del turismo MICE en Tenerife como motor de crecimiento económico, generador de empleo y dinamizador del destino durante todo el año".

En su opinión, "el incremento en número de reuniones, participantes e impacto económico demuestra que la isla sigue consolidándose como un referente competitivo en el ámbito internacional de la industria de congresos y eventos".

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, manifiesta que "el turismo de reuniones permite atraer a un visitante de alto valor, con un impacto económico más significativo en destino".

Así, detalla, "su nivel de gasto, su capacidad de consumo en la economía local y su efecto dinamizador refuerzan la importancia del segmento MICE en la estrategia turística de la isla".

Melwani apunta también que "los datos de impacto económico indirecto ponen de manifiesto no solo su importancia en la generación de riqueza sino su valor en efecto potenciador transversal en la economía del destino".

CONVENCIONES Y JORNADAS

Las convenciones, reuniones y jornadas constituyen el formato más frecuente en Tenerife y representan el 61,9% del total de encuentros celebrados en la isla.

Les siguen los viajes de incentivos, con el 28,4%, los congresos, con un 8,9%, y las ferias profesionales, con un peso más reducido del 0,8%.

En cuanto al número de participantes, las convenciones y jornadas concentran más de la mitad de los asistentes (51,6%), seguidas de los congresos (23,8%), de los incentivos (15,2%) y de ferias (9,4%).

El 71,1% de los participantes en reuniones celebradas en Tenerife en 2025 procedían de fuera de la isla, lo que refuerza la capacidad de atracción del destino.

En concreto, el 29,1% procedían del extranjero, el 17,1% de otras islas de Canarias y el 24,9% de otras regiones de España.

Europa concentra cerca del 90% de los asistentes internacionales, mientras que América aporta el 7,2% y el resto del mundo el 3,7%.

Además, el turismo de reuniones contribuye a diversificar la demanda turística pues más del 55% de los visitantes internacionales acudían por primera vez a la isla, lo que refuerza la capacidad del segmento MICE para atraer nuevos visitantes y favorecer futuras estancias de ocio.

Los participantes en reuniones representan un perfil de alto valor para el destino.

La estancia media se sitúa en 3,6 noches en el caso de los visitantes nacionales y en 5,6 noches para los internacionales, principalmente en hoteles de 4 y 5 estrellas, que concentran más del 72% de la demanda de alojamiento.

El gasto medio por participante internacional alcanza los 2.172 euros, mientras que el gasto medio del visitante nacional se sitúa en 1.194 euros.

Fuera de los gastos directamente vinculados al evento (inscripciones y alojamiento), más del 55% del gasto adicional de estos viajeros se destina a bares y restaurantes, seguido de compras y actividades de ocio y cultura en la isla.

Los participantes valoran la experiencia en Tenerife con niveles de satisfacción superiores a 9 sobre 10 en todos los atributos relacionados con el destino y una valoración global de 9,5 puntos.

Entre los factores mejor valorados destacan el clima, el estilo de vida, la gastronomía y la oferta de ocio, elementos que contribuyen a posicionar a Tenerife como un destino competitivo dentro de la industria internacional de reuniones.

De cara a 2026, el sector afronta un contexto competitivo con perspectivas optimistas, de estabilidad o crecimiento moderado, en el que la isla continuará reforzando su posicionamiento y su apuesta por un modelo de eventos más sostenible y rentable.