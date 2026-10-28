Turismo de Gran Canaria propone aumentar su presupuesto un 4,77% para 2027, hasta los 25,71 millones

Turismo de Gran Canaria presenta su propuesta de Presupuesto 2027 - CEDIDO POR TURISMO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector de Turismo de Gran Canaria ha presentado una propuesta de de presupuesto del organismo para 2027, que asciende a 25,71 millones de euros, un 4,77% más que en el ejercicio anterior.

Se trata de una iniciativa que se elevará al pleno del Cabildo para su aprobación y que fue aprobada por mayoría del Consejo Rector, contempla un incremento de 1,17 millones de euros respecto a 2026.

Además, supone un crecimiento del 66,1% en comparación con 2019, cuando el presupuesto se situó en 15,48 millones, según ha informado Turismo de Gran Canaria en un comunicado.

Por su parte, la planificación presupuestaria se orienta hacia la mejora de los productos turísticos, el fortalecimiento de la marca y su entorno digital, la promoción en los mercados emisores, el desarrollo de la inteligencia turística y el avance en sostenibilidad, con especial atención a los residentes.

Uno de los principales bloques de la propuesta corresponde al capítulo de inversiones reales, que alcanza los 11,38 millones de euros, el 44,25 % del presupuesto total. Dentro de este apartado, el programa de inversiones inmateriales por mercados cuenta con 10,22 millones de euros.

De igual modo, entre las actuaciones previstas figuran 2,38 millones de euros para promoción segmentada, 1,34 millones para conectividad aérea y otros 1,34 millones para campañas en medios nacionales e internacionales.

Esta planificación busca reforzar el posicionamiento de Gran Canaria en mercados tradicionales como Reino Unido, Alemania y los países nórdicos, al tiempo que impulsa la diversificación de la demanda y la promoción de la isla durante la temporada de verano.

INVERSIONES VINCULADAS AL DESTINO Y LOS MUNICIPIOS

La propuesta contempla 3,72 millones de euros en transferencias de capital para actuaciones vinculadas a la mejora del destino y la colaboración con las administraciones locales.

Entre las principales partidas figuran 1,5 millones de euros para el Consorcio de Rehabilitación Turística de Maspalomas, otros 1,5 millones para inversiones municipales vinculadas al Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) y 585.000 euros para una actuación prevista en Mogán.

El presupuesto también refuerza los recursos destinados a mejorar la gestión y el conocimiento del sector. El capítulo de bienes corrientes y servicios asciende a 4,29 millones de euros, con un crecimiento del 15,79 % respecto a 2026.

Dentro de este apartado se incluyen 380.000 euros para estudios y trabajos técnicos. De esa cantidad, el incremento de 360.000 euros se vincula al desarrollo y mantenimiento del Sistema de Inteligencia Turística de Gran Canaria, SITGRAN.

El capítulo incluye, además, una partida específica de un millón de euros para patrocinios deportivos y culturales, orientada a contribuir a la visibilidad del destino y a diversificar sus motivos de visita.

MÁS DE 6 MILLONES PARA SUBVENCIONES Y COLABORACIÓN CON EL SECTOR

El Plan Estratégico de Subvenciones asciende a 6,01 millones de euros, equivalentes al 23,38 % del presupuesto. Los recursos se distribuyen entre transferencias corrientes y de capital y contemplan actuaciones de apoyo a las oficinas de información turística, las asociaciones de producto, la calidad turística, la formación, la investigación y diferentes acontecimientos vinculados a la identidad de la isla.

Aquí, entre las partidas identificadas figuran 100.000 euros para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, 50.000 euros para el Carnaval de Maspalomas y 40.000 euros para la Feria del Atún y del Mar de Mogán.