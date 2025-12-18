Turismo lanza unas ayudas para financiar proyectos de eficiencia energética en alojamientos rurales de Canarias

Archivo - Consejera de Turismo de Canarias, Jéssica de León - DELFOUR_PHOTOGRAFER. CEDIDA POR CONSEJERÍA TURISMO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha publicado, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), una línea de subvenciones destinada a financiar proyectos de eficiencia energética y economía circular en alojamientos rurales del archipiélago en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través del instrumento Next Generation EU.

La convocatoria, con una dotación económica de 1.250.000 euros, se otorgará en régimen de concurrencia no competitiva. De esta forma, cada beneficiario podrá acceder a una ayuda máxima de 50.000 euros, pudiendo presentar uno o varios proyectos, siempre que el importe total solicitado no supere esta cantidad, según ha informado la Consejería canaria de Turismo en nota de prensa.

En este marco, la consejera canaria de Turismo y Empleo, Jéssica de León, resaltó el compromiso de su departamento con el turismo rural, destacando que se trata de un sector que "genera empleo local, fomenta el emprendimiento y fortalece ámbitos como la agricultura, la artesanía y la gastronomía, creando sinergias que enriquecen" el tejido productivo de los pueblos.

Este tipo de turismo, dijo, actúa como una "herramienta de lucha contra la despoblación", ya que ofrece "oportunidades reales" de desarrollo y "arraigo" para la población residente.

Las actuaciones subvencionables incluyen proyectos orientados a reducir el consumo energético y la mejora del comportamiento ambiental de los establecimientos con intervenciones en la envolvente térmica de los edificios, la incorporación de materiales que favorezcan el aislamiento o la implantación de tecnologías y equipos más eficientes desde el punto de vista energético.

Además se contempla la instalación de sensores y sistemas de monitorización que permitan controlar el consumo de energía, agua y otros recursos, así como la implantación de sistemas de gestión energética que optimicen el uso de la energía. Asimismo son objeto de financiación las medidas relacionadas con la economía circular, en particular las destinadas a mejorar la gestión de residuos generados por la actividad turística, fomentando su reutilización y reciclaje.

La convocatoria permite, además, la ejecución de actuaciones de mejora en instalaciones y equipamientos, tales como la renovación de sistemas de iluminación por otros de bajo consumo, la instalación de controles de presencia, la sustitución de electrodomésticos por modelos energéticamente más eficientes, el aislamiento de calderas y tuberías, o la mejora de los sistemas de climatización, ventilación y calefacción.

También podrán financiarse medidas relacionadas con la sustitución de combustibles o calderas por otras de alta eficiencia, el almacenamiento térmico y eléctrico, la climatización eficiente de edificios y piscinas, así como la instalación de sistemas de autoconsumo mediante energía solar fotovoltaica, siempre que estos contribuyan a la reducción del consumo de energía primaria no renovable del establecimiento.

Por último, se podrán subvencionar proyectos de digitalización, automatización y control de los edificios, mediante la implantación de sistemas inteligentes de gestión que permitan reducir consumos innecesarios, especialmente en ámbitos como la iluminación y la climatización.

El plazo máximo para la ejecución de las actuaciones subvencionables se extenderá hasta el 1 de marzo de 2026. En este sentido, las bases reguladoras, los requisitos y los plazos de presentación de solicitudes pueden consultarse a través del siguiente enlace: https://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2025-249-4303....