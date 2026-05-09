Turismo de Tenerife expone su estrategia de turismo sostenibles durante el foro iberoamericano TuriSOS de Málagas

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani - CEDIDO POR TURISMO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, ha expuesto la estrategia de sostenibilidad del destino y los avances que la isla ha experimentado en los últimos años en este ámbito durante la celebración del séptimo Foro Iberoamericano de Turismo Sostenible TuriSOS de Málaga.

Se trata de un encuentro, referencia en el ámbito del turismo y la innovación empresarial, que ha reunido a líderes del sector para analizar tendencias del sector del turismo y la innovación y para compartir conocimiento desde una perspectiva sostenible.

Según informa el Cabildo, Melwani abordó la estrategia de sostenibilidad impulsada por Tenerife y, especialmente, el desarrollo de las Cartas por la Sostenibilidad como herramienta de compromiso entre la administración y el sector turístico para avanzar hacia un modelo más responsable y resiliente.

Durante su intervención, explicó que "estas cartas constituyen marcos de buenas prácticas y adhesión voluntaria para empresas y entidades vinculadas al turismo, funcionando como guía de actuación, sello de compromiso y red de colaboración".

De igual modo, Melwani destacó que "estas acciones permiten avanzar en la conservación de ecosistemas y biodiversidad, reforzar la implicación de las comunidades locales y mejorar el posicionamiento internacional de Tenerife como destino turístico sostenible y de calidad".

Asimismo, subrayó los beneficios que estas iniciativas aportan a las empresas adheridas, "entre ellos la mejora de su imagen, la diferenciación competitiva y la adaptación a las nuevas demandas del mercado".

El Foro TuriSOS, celebrado en el Museo Thyssen de Málaga, abordó tendencias clave como la implantación de la IA en las empresas, el turismo de lujo y bienestar y los retos de las agencias de viajes, con la participación de destacados profesionales.

También puso énfasis en el papel de la mujer en la industria, analizó la relación España-Latinoamérica, y cerró con un debate sobre turismo y comunicación con periodistas de medios nacionales.