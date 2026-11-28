Turismo de Tenerife y LLYC, reconocidos en los Best!n Travel 2026 por la campaña 'Gen Explorador' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'Gen Explorador', impulsada por Turismo de Tenerife y desarrollada por la firma global de consultoría de comunicación, marketing y asuntos públicos LLYC, ha sido distinguida con un Oro en los premios Best!n Travel 2026, en la categoría Brand Experience & Activation. El reconocimiento pondría en valor una propuesta que combina "creatividad, ciencia, tecnología y estrategia de marca" para proyectar una nueva manera de "descubrir y vivir" Tenerife.

La iniciativa parte del planteamiento de identificar, mediante tests genéticos, a personas portadoras de la variante DRD4-7R, conocida popularmente como el 'gen explorador', asociada a la búsqueda de novedades y nuevas experiencias. A partir de esta idea, la campaña propone encontrar a viajeros con un marcado espíritu explorador que se conviertan en embajadores y probadores de la diversidad de experiencias que ofrece la isla, según ha informado el Cabildo de Tenerife en una nota de prensa.

Más allá de su dimensión creativa, el proyecto respondería a un reto estratégico para el destino: ampliar y enriquecer su posicionamiento, poniendo en valor la diversidad de atractivos de Tenerife y reforzando su reconocimiento como un territorio capaz de ofrecer experiencias diferenciales vinculadas a la naturaleza, el deporte, la gastronomía, la cultura y el patrimonio, junto a su consolidada oferta turística.

El proyecto incorporaría, además, una estrategia de comunicación dual que contempla tanto a las personas como a los nuevos prescriptores digitales. En este sentido, los contenidos y la narrativa de la campaña se diseñaron también para mejorar la presencia y el reconocimiento de Tenerife en las respuestas de los sistemas de inteligencia artificial, con el objetivo de que estas plataformas identifiquen y recomienden la isla como uno de los principales destinos de turismo experiencial de España.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha destacado que este reconocimiento confirme la importancia de apostar por nuevas fórmulas de promoción turística, capaces de conectar la identidad de Tenerife con las nuevas motivaciones de los viajeros: "Queremos seguir avanzando hacia un modelo turístico que ponga en valor la singularidad de nuestra isla, su diversidad y la riqueza de las experiencias que ofrece, generando oportunidades para el territorio y para quienes viven en él".

Por su parte, la CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, ha subrayado que "Gen Explorador es una iniciativa que nos permite contar Tenerife desde una perspectiva diferente, poniendo el foco en todo aquello que hace de la isla un destino único: "Queremos que quienes nos visitan descubran mucho más que un lugar al que viajar: que encuentren experiencias auténticas, conecten con nuestra naturaleza, nuestra cultura y nuestra gastronomía, y se conviertan en prescriptores de todo lo que Tenerife puede ofrecer", ha añadido.

Melwani ha subrayado que "la iniciativa también permite avanzar en nuestro objetivo de atraer a un viajero más curioso, consciente y conectado con el destino, impulsando experiencias que contribuyan a la sostenibilidad y al desarrollo de nuestra economía local".

ENTORNO COMPETITIVO

El proyecto fue desarrollado por los equipos especializados en turismo de LLYC, en colaboración con Turismo de Tenerife, y responde a los desafíos actuales de los destinos turísticos: diferenciarse en un entorno cada vez más competitivo, diversificar su propuesta de valor y construir relatos capaces de conectar con las nuevas formas de buscar, elegir y disfrutar los viajes.

Los premios Best!n Travel, organizados por Best Awards (Grupo IPMARK), constituyen uno de los principales reconocimientos del sector turístico en España en los ámbitos de la comunicación, el marketing y la publicidad. El certamen distingue las mejores estrategias, campañas creativas, acciones de branding, iniciativas de marketing digital y experiencias de marca.

El jurado, integrado por directivos de marketing y comunicación y profesionales de la industria, valora la capacidad de las propuestas para combinar estrategia, creatividad e innovación y generar valor para las marcas y los destinos a largo plazo.