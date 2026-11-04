La UD Las Palmas lucirá una indumentaria blanquiazul en homenaje a Jesús de Miguel en el partido de este domingo - CEDIDO POR LA UD LAS PALMAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Deportiva Las Palmas rendirá homenaje a Jesús de Miguel, jugador del Club Deportivo Tenerife que falleció este martes, luciendo su tercera indumentaria con los colores blanco y azul, representativos del equipo tinerfeño, en el partido contra el Club Deportivo Eldense que tendrá lugar a las 17.30 horas de este domingo en el Estadio de Gran Canaria.

Así lo ha informado el conjunto amarillo en un comunicado en el que explica que con este gesto quiere trasladar su respeto, cariño y solidaridad hacia el club tinerfeño y expresar su apoyo a los familiares, amigos, compañeros y al conjunto de la familia blanquiazul en estos momentos de duelo.

De igual modo, la UD Las Palmas pretende que esta acción sirva también "como muestra de unión de todo el fútbol canario ante una pérdida que trasciende cualquier rivalidad deportiva".