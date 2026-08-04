UGT Canarias alerta del aumento del paro pese al crecimiento de la contratación

Fachada de una Oficina de Empleo, a 4 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT Canarias ha advertido este martes de que los datos del mercado laboral correspondientes al mes de julio vuelven a poner de manifiesto "la fragilidad y la marcada estacionalidad" del empleo en las islas, donde el paro registrado aumentó en 1759 personas, un 1,24% respecto a junio, hasta situarse en 144.168 desempleados.

Subraya el colectivo sindical en una nota que este incremento supera el registrado en el conjunto del Estado, donde el desempleo tan solo experimentó una subida del 0.85%, con 19.517 personas más.

Sin embargo, en términos interanuales, Canarias contabiliza 6.920 personas desempleadas menos que en julio de 2025, lo que supone un descenso del 4.58%.

De este modo, si bien consideran que la evolución anual es positiva, el aumento mensual del paro se produce en plena temporada de verano y coincide con un importante crecimiento de las contrataciones. A juicio de UGT, esta situación evidenciaría que "una mayor actividad económica no siempre se traduce en empleo estable y de calidad".

El sector servicios, remarcan, volvió a ser el "principal responsable" del incremento del paro, con 1899 personas desempleadas en julio. En agricultura se contabilizaron 41, y en construcción, 15.

DIVERSIFICAR OFERTA LABORAL

La industria registró un descenso de 32 personas, mientras que el colectivo sin empleo anterior se redujo en 164. Además, recuerda el colectivo sindical, otro de los factores claves es el incremento de parados en el sector de la educación, circunstancia que se produce siempre en verano al finalizar el curso.

De las 144.168 personas desempleadas en Canarias, 114.656 personas pertenecen al sector servicios, casi el 80% del total. Para la UGT estos datos demuestran la importancia de "ampliar miras y diversificar la oferta laboral" más allá del turismo y los subsectores que los rodean.

En cuanto a la brecha de género, puntualizan, las mujeres siguen siendo las más perjudicadas. En julio se contabilizaron 83.558 mujeres desempleadas, frente a 60.610 hombres, lo que supone que ellas representan el 58% del desempleo registrado.