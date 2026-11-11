UGT cifra en un 56% el seguimiento de la huelga en Canarias y constata irregularidades en el tranvía de Tenerife

Piquete informativo en Santa Cruz de Tenerife durante el desarrollo de la huelga general - EUROPA PRESS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Canarias estima que el seguimiento de la huelga a primera hora de este miércoles alcanza el 56% en el archipiélago, una cifra que el sindicato considera "especialmente significativa" por el peso que tiene el sector servicios en la economía canaria.

La participación se sitúa cinco puntos por debajo de la media estatal, que alcanza el 61%, según los primeros datos recabados por la organización sindical.

Entre los datos más destacados de este primer balance figura el seguimiento del 100% registrado en AENA, que refleja la incidencia de la convocatoria en el sector aeroportuario.

UGT Canarias precisa en una nota que la cifra aumentará a medida que avance la jornada, una vez se incorporen los datos correspondientes al sector educativo y a las administraciones locales y autonómicas, todavía pendientes de contabilizar.

El sindicato destaca la respuesta de los trabajadores y trabajadoras de las islas a esta convocatoria, que continúa desarrollándose con la presencia de piquetes informativos en distintos puntos del archipiélago.

No obstante, UGT Canarias denuncia irregularidades en la aplicación de los servicios mínimos, especialmente en el tranvía de Tenerife, pues Metropolitano de Tenerife ha sido incapaz de garantizar el servicio con el personal inicialmente designado y ha intentado nombrar a nuevos trabajadores para cubrir los servicios mínimos "sobre la marcha".

UGT considera que esta actuación vulnera la normativa que regula el derecho de huelga y anuncia que presentará la correspondiente denuncia.

El sindicato advierte de que los servicios mínimos "no pueden modificarse de manera improvisada" para compensar la falta de personal durante una convocatoria de huelga.