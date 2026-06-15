UGT se suma a la huelga médica canaria y convoca dos paros en junio y julio

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos Canarias ha presentado un preaviso de huelga dirigido a los médicos y facultativos --incluyendo a residentes en formación-- del Servicio Canario de la Salud (SCS) para los días 23 de junio y 23 de julio de 2026.

Además, el próximo 23 de junio, entre las 11.00 y las 12.00 horas, se celebrará una concentración ante la sede de la dirección del SCS en Santa Cruz de Tenerife.

La convocatoria tiene como objetivo exigir la apertura de una negociación que permita abordar reivindicaciones históricas del colectivo médico y facultativo, entre ellas la regulación homogénea de la atención continuada y las guardias, la mejora de los descansos y libranzas, la implantación del sistema mixto de guardias, la recuperación del 100% de las pagas extraordinarias, la actualización de la carrera profesional y la adecuación de las retribuciones vinculadas a la atención continuada.

UGT Servicios Públicos Canarias considera en una nota que estas cuestiones dependen fundamentalmente de las competencias del Gobierno de Canarias y del Servicio Canario de la Salud, por lo que requieren soluciones específicas en el ámbito autonómico.

Por ello, la organización sindical hace un llamamiento a los médicos y facultativos del SCS para que participen en estas jornadas de movilización en defensa de sus condiciones laborales y de una sanidad pública de calidad para toda la ciudadanía.

Concretamente solicita una regulación única para las guardias en todos los ámbitos del Servicio Canario de la Salud; una aplicación homogénea de las libranzas y mejora de los tiempos de descanso asociados a las guardias; espacios de descanso dignos y garantía de dietas adecuadas durante la atención continuada; que las guardias localizadas funcionen en la práctica como presenciales y sean reconocidas y retribuidas como tales; fijar límites razonables al número de guardias y medidas de protección en los primeros años de maternidad y paternidad; planificación homogénea de los recursos humanos y reparto equitativo de las guardias en Atención Primaria; reforzar el órgano de supervisión y control para garantizar el cumplimiento de la normativa; recuperación del 100% de la paga extraordinaria y de la paga adicional; reconocimiento del periodo de formación sanitaria especializada y actualización de las cuantías para converger con las mejores retribuciones del Sistema Nacional de Salud y adecuación de sus retribuciones reconociendo no solo los festivos, sino también la nocturnidad.

"Muchas de estas reivindicaciones no dependen de decisiones estatales, sino de la voluntad política y de la capacidad de gestión del Gobierno de Canarias y del Servicio Canario de la Salud. Esta es una huelga para exigir soluciones en Canarias a problemas que pueden resolverse en Canarias", comenta UGT.