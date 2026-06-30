UGT ve "insuficiente" la última oferta del SCS y mantiene la huelga del 23 de julio

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT Canarias ha señalado este martes que la última oferta cursada por el Servicio Canario de Salud (SCS) es "insuficiente" para la mejora de las condiciones laborales de los médicos isleños de tal forma que mantiene la convocatoria de huelga del próximo 23 de julio.

El sindicato señala en una nota que aunque el documento incorpora "algunos avances" en medidas de conciliación y de carácter retributivo, la propuesta continúa siendo "claramente insuficiente" y entiende que el SCS debe realizar un "cambio amplio" en el modelo asistencial de la actividad continuada, que debe incluir una "disminución significativa" de jornada, "que no son óptimas ni para los profesionales ni para la población que se atiende".

Asimismo apunta que "todo ello no debe implicar una pérdida retributiva de los profesionales".

UGT confía, no obstante, en que haya una "reacción" de la administración que permita solucionar esta situación "lo antes posible".