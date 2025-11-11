La ULL suspende clases en la tarde de este miércoles por el paso de la borrasca 'Claudia'

Archivo - Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Laguna (ULL) ha anunciado este martes que suspende las clases en la tarde de este miércoles, a partir de las 15.00 horas, debido a la alerta por lluvias y viento decretada por el Gobierno de Canarias por el paso de la borrasca atlántica 'Claudia'.

Así, de acuerdo al Plan Básico de Actuación de la Universidad de La Laguna ante Situaciones o Fenómenos Meteorológicos Adversos se suspende la actividad académica presencial, que pasará a la modalidad telemática.

Igualmente quedará suspendida la actividad administrativa, con la excepción de los servicios esenciales que se requieran en instalaciones de características especiales, y todos los servicios de tarde deportivos y culturales quedan igualmente cancelados, detalla la ULL en una nota.