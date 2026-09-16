La ULL suspende su programa de movilidad con la Universidad de Morelos tras el asesinato de Claudia Tacoronte

Homenaje a la estudiante española asesinada el pasado 12 de septiembre, en el Instituto de Ciencias de la Educación, a 14 de septiembre de 2026, en Cuernavaca, Morelos (México). - Ingrit Islas/El Sol de Cuernavaca/OEM vía EP

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Laguna (ULL) ha suspendido cautelarmente su programa internacional de movilidad con la Universidad de Morelos, en México, tras el asesinato de la estudiante canaria Claudia Tacoronte.

Así lo confirman a Europa Press fuentes de la institución académica, que detalla que en la actualidad no tiene a ninguno de sus estudiantes en estancia en la citada universidad mexicana, así como tampoco registra solicitud alguna para trasladarse a la institución.

El protocolo de la ULL con la Universidad de Morelos está vigente desde 2019, y ahora la Universidad estudia si lo renovará o no en abril de 2027, cuando se prevé la finalización del actual acuerdo.

Sin embargo, tras el asesinato de la estudiante canaria, la ULL ha decidido suspender cautelarmente su programa de movilidad con la Universidad mexicana a pesar de la vigencia del citado protocolo.