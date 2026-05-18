La ULPGC acoge la celebración de la PAU del 2 al 5 de junio

Inscripciones de la ULPGC para la PAU 2026 - ULPGC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La ULPGC acogerá la celebración de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) entre los días 2 y 5 de junio, en su convocatoria ordinaria; mientras que la convocatoria extraordinaria se desarrollará entre el martes 30 de junio y el jueves 2 de julio.

En este marco, el período de matrícula de la PAU para estudiantes que cursan Bachillerato o Formación Profesional ha tenido lugar entre el 17 de marzo y el 24 de abril; mientras que el plazo para el abono de las tasas se mantendrá abierto hasta el 22 de mayo, según ha informado la ULPGC en nota de prensa.

Los estudiantes podrán matricularse bien a través del documento que reciben en su correo electrónico al efectuar la matrícula, o bien a través de la pasarela de pago habilitada en la página de Acceso (Servicio de Gestión Académica) de la web institucional (en esta opción el pago queda efectuado pero su conciliación bancaria puede demorarse unos días).

Las calificaciones de la prueba se publicarán el día 12 de junio, y tras el periodo de revisiones (del 15 de junio hasta las 12.00 horas del día 17 de junio) se harán públicas las calificaciones definitivas el 19 de junio.

Para los estudiantes de la convocatoria de julio, la matrícula de la PAU podrá realizarse del 9 al 22 de junio, siendo este día también el último del plazo para el pago de las tasas de esta prueba.

La publicación de las calificaciones de la convocatoria extraordinaria será el 10 de julio, mientras que las calificaciones definitivas, tras el período de revisión, será el día 17 de julio.

En el año 2025, aprobó el 92,62% de los estudiantes presentados a la prueba ordinaria de la PAU de junio, de tal forma que de los 4.754 estudiantes que hicieron los exámenes, resultaron aptos 4.403.

GRADOS

En cuanto al plazo ordinario de preinscripción en Grados estará abierto entre el 12 de junio y el 2 de julio. En este sentido, los estudiantes podrán elegir un máximo de seis titulaciones por orden de preferencia.

Actualmente la ULPGC oferta más de 5.000 plazas de nuevo acceso en estudios de Grado (54 titulaciones), de los que seis son programas de Doble Grado, seis grados se imparten en modalidad no presencial; y en modalidad presencial hay 39 grados en Gran Canaria, dos en Lanzarote y uno en Fuerteventura.

Por su parte, el sistema de asignación de plazas está configurado para otorgar la posición preferente de las elegidas y, tras la asignación de dicha plaza, todos los grados elegidos en posición más baja serán eliminados.

En este sentido, expone que es necesario, por tanto, estar informado de la actualidad del calendario de preinscripción y de los plazos de matrícula, ya que si el estudiante no formaliza la matrícula en los plazos fijados, se autoexcluye del proceso.

Por otro lado, los estudiantes que deseen ingresar en la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte tienen que realizar pruebas específicas de acceso, indicando que es el único centro que cuenta con estas pruebas obligatorias e imprescindibles para el acceso a esos estudios, además de realizar los trámites de preinscripción oficiales comunes para todas las titulaciones de la ULPGC.

Este año las pruebas específicas de acceso a la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la ULPGC se han estipulado en dos fechas, habiéndose celebrado una de ellas en el mes de abril, mientras que la segunda convocatoria se desarrollará el día 10 junio.

Los aspirantes conocerán la resolución provisional el día 12 de junio, y tras el periodo de reclamaciones, la resolución definitiva de aptos/as se dará a conocer el 23 de junio. La inscripción a las pruebas se realizará en la web de la facultad, donde además figura toda la información sobre las mismas.