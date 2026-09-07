La ULPGC y la AUTGC acuerdan dos franjas horarias a partir de este miércoles para la entrada en los Centros de Tafira

Guagua de Global con acceso al Campus Universitario de Las Palmas de Gran Canaria - ULPGC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria(AUTGC) han acordado para este inicio de curso académico 2026-2027, a partir de este miércoles, 9 de septiembre, establecer dos franjas de horarios de entrada a los centros del Campus de Tafira, en la capital grancanaria, para evitar la congestión de tráfico a primera hora de la mañana, principalmente de vehículos procedentes de la GC-1 y la GC-3.

Así dos de los centros académicos con mayor número de estudiantes, las facultades de Economía, Empresa y Turismo, y la de Ciencias Jurídicas, inician sus clases a partir de las 9.00 horas; mientras que casi 2.000 estudiantes pertenecientes a los grados de Derecho, Trabajo Social, Economía, Administración y Dirección de Empresa y Turismo comenzarán sus clases una hora más tarde, según ha informado la ULPGC en nota de prensa.

La medida se ha adoptado, según matiza la ULPGC, tras las reuniones mantenidas a principios de año con la Autoridad Única del Transporte y la Dirección General de Transporte del Gobierno de Canarias en el marco del Protocolo de Movilidad Sostenible impulsado por ambas administraciones, y con el que se pretende reducir la presión de vehículos privados en las horas punta.

Asimismo, de forma paralela, la empresa de transporte público Global ha reordenado sus horarios en las líneas universitarias que se dirigen al Campus de Tafira (321,322, 326, 328, 332 y 333) para facilitar el acceso de estudiantes a las 08.00 y 09.00 horas, así como mejorar la conectividad desde todos los puntos de la isla.

La empresa Global, en su sección web de Atención al Cliente, dispone de un Formulario de Sugerencias, al que se ha añadido un campo denominado "Campus ULPGC" con el fin de que la comunidad universitaria pueda enviar sus sugerencias y propuestas sobre la eficacia de estos nuevos horarios establecidos para acceder al Campus de Tafira, además de valorar esta programación horaria, que "estará viva y será dinámica en función de la fluidez" de acceso al campus.

Finalmente indican que diariamente acuden al Campus de Tafira casi 10.000 personas para trabajar y estudiar, por lo que consideran que esta medida de escalonar los horarios de entrada en dos de los centros con mayor número de estudiantes "facilitará la movilidad en los accesos al Campus, ya sea en transporte público como privado".