La Unidad de Trasplante Hepático del HUNSC, en Tenerife, cumple treinta años de actividad con más de 930 intervenciones

Acto ante el 30 aniversario de la Unidad de Trasplante Hepático del Hospital La Candelaria, en Tenerife - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Tenerife) ha celebrado este jueves el treinta aniversario de su Unidad de Trasplante Hepático. Desde el inicio de su actividad, en 1996, ha realizado 936 trasplantes hepáticos, consolidándose como centro de referencia en Canarias para esta compleja intervención.

El encuentro fue inaugurado por el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, quien felicitó a los profesionales de los distintos servicios del hospital que participan en el programa de trasplantes por su "implicación" en la innovación y la mejora continua que, durante tres décadas, habría mejorado la supervivencia y la calidad de vida de cerca de 950 pacientes que han requerido un trasplante de hígado en Canarias.

Goya ha destacado que estas cifras suponen una media de 31 trasplantes hepáticos al año y recordó que 2016 fue el ejercicio con mayor actividad, con 51 pacientes trasplantados. Asimismo, ha agradecido la solidaridad de los donantes de órganos que hacen posible esta intervención quirúrgica.

El director del SCS estuvo acompañado en la inauguración por el gerente del complejo hospitalario, Óscar Díez, y el jefe del servicio de Cirugía General y Digestiva y Trasplante Hepático, José Gregorio Díaz.

Durante el acto, el gerente del complejo hospitalario se sumó al reconocimiento a los profesionales que integran la unidad por mantener la excelencia en todas las intervenciones que realizan, y agradeció al doctor Arturo Soriano, ya jubilado, su implicación en la puesta en marcha y posterior desarrollo del programa.

PERFIL DEL PACIENTE

Las patologías que pueden derivar en la necesidad de un trasplante hepático son diversas y, en muchos casos, de evolución progresiva y grave. Entre las más frecuentes se encuentran la cirrosis hepática en sus distintas etiologías, las enfermedades hepáticas autoinmunes, el hepatocarcinoma y las hepatitis víricas, así como otras patologías metabólicas o hereditarias menos prevalentes.

A lo largo de estos treinta años, la Unidad de Trasplante Hepático del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria ha atendido a pacientes con perfiles clínicos muy variados, con edades comprendidas entre los 14 y los 72 años, lo que refleja la amplitud de indicaciones de este tipo de intervención.

En cuanto a la distribución por sexo, en la actualidad, el 51 por ciento de los pacientes trasplantados son hombres y el 49 por ciento mujeres, lo que evidencia una afectación prácticamente equilibrada entre ambos sexos.

La tasa de supervivencia de los pacientes candidatos a este tipo de intervención, se sitúa entre uno y tres años sin un trasplante.

AVANCES EN LA MATERIA

El jefe del servicio de Cirugía General y Digestiva y Trasplante Hepático, José Gregorio Díaz, ha destacado por su parte la profunda evolución experimentada por el programa durante estas tres décadas, gracias a la reducción de los tiempos quirúrgicos, la menor necesidad de transfusiones sanguíneas durante las intervenciones --debido tanto a la mejora de los tiempos quirúrgicos como a la evolución de las técnicas empleadas-- y la incorporación de nuevos inmunosupresores con menos efectos secundarios y una menor tasa de rechazo.

En este periodo se han incorporado avances relevantes como los antivirales de acción directa frente al virus de la hepatitis C, el empleo de dispositivos de perfusión extracorpórea y el desarrollo de la donación en asistolia. Estas innovaciones han contribuido a mejorar los resultados quirúrgicos y a incrementar tanto el número de donantes como las posibilidades de trasplante.

Tras el acto inaugural tuvieron lugar diversas ponencias centradas en la trayectoria y evolución de la unidad. Entre otros profesionales, intervinieron el jefe de Sección del Programa de Trasplantes, Adriá Rosat; el jefe de Sección de Hepatología, Antonio González; la coordinadora de Trasplantes, Paula Ventura; el enfermero Germán García y el impulsor de la unidad, Arturo Soriano.

TRAYECTORIA DE LA UNIDAD

Durante la jornada se repasó la trayectoria de la unidad, desde aquel primer trasplante hepático realizado en 1996 a un paciente de 44 años hasta los 936 procedimientos efectuados en la actualidad.

Se destacó que los programas de trasplantes ejemplifican el trabajo en equipo, del que forman parte más de un centenar de profesionales, sanitarios y no sanitarios, creando un engranaje perfecto capaz de lograr el acto de donación y de trasplante en un tiempo récord, para el paciente de cualquier isla que lo precise.

También tomó la palabra Benigno Martínez, presidente de la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Canarias (AETHECA) y delegado en el archipiélago de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH), quien trasladó la visión de los pacientes y compartió su experiencia personal.

LISTA DE ESPERA

El Hospital La Candelaria ha sido el primero de España en utilizar el modelo GEMA (Gender-based Evaluation and Model for Allocation), una herramienta estadística avanzada que se utiliza para la priorización de pacientes pendientes de trasplante hepático.

Este sistema de análisis estadístico se desarrolla a partir de grupos de pacientes internacionales y se compara con sistemas de priorización utilizados en la práctica clínica, como el MELD score.

La herramienta fue presentada en una conferencia de consenso de la Sociedad Española de Trasplante Hepático (SETH) y el centro sanitario comenzó a emplearla en febrero de 2025, integrándola en el protocolo de priorización del programa de trasplante hepático dentro del proceso habitual de evaluación clínica.

HACERSE DONANTE

El gesto de decidir donar los órganos puede salvar la vida de una persona que en ese momento no cuenta con otra opción terapéutica que la realización de un trasplante, por lo que desde el SCS se continúa animando a la ciudadanía a colaborar.

La tarjeta de donante expresa la voluntad de donar pero no tiene valor legal. Por eso, además de solicitar dicha tarjeta, es muy importante que el donante comunique a la familia su deseo para que sea respetado. Esto significa que en el momento de fallecer, si pudiera ser donante de órganos, la familia va a tener que firmar el consentimiento para proceder a la extracción.

La tarjeta se puede conseguir a través de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y asociaciones de pacientes. Es primordial comunicar a familiares y allegados esta decisión.

Actualmente, para facilitar la donación de órganos, la persona que desee ser donante puede realizar una Manifestación Anticipada de Voluntad (MAV), un documento que contiene las instrucciones y opciones que deberá respetar el personal sanitario que atienda al otorgante sobre los cuidados y el tratamiento de su salud; las disposiciones respecto al destino de su cuerpo y a la donación de órganos y tejidos.

Las MAV pueden realizarse ante los funcionarios de la Consejería de Sanidad o ante cualquier notario perteneciente al Colegio Notarial de Canarias, una vez que se cuente con la autorización pertinente, según recoge el convenio establecido entre la Consejería de Sanidad y el Colegio Notarial de Canarias.