Archivo - El periodista Vito Quiles durante el encuentro ‘Mafia o Patria’, en el Parque Yamaguchi, a 15 de octubre de 2026, en Pamplona, Navarra (España). El evento, convocado por el activista Vito Quiles, es primera parada de su gira por 14 ciudades espa - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unidas se puede reclama al Ayuntamiento de La Laguna que emprenda las actuaciones legales ante la concentración protagonizada por el activista Vito Quiles en la plaza del Cuadrilátero después de que la Universidad de La Laguna (ULL) rechazara acoger su convocatoria.

La formación considera "especialmente grave" que el acto se desarrollara pese a no contar, según la información trasladada, con autorización municipal ni de otro tipo, y solicita que se esclarezcan las circunstancias que permitieron su celebración, así como las responsabilidades que pudieran derivarse.

El concejal de Unidas se puede, Saúl Alberola, señala en una nota que no se puede "normalizar" que alguien llegue al municipio, "utilice el espacio público para lanzar mensajes que estigmatizan a las personas migrantes y genere una situación de tensión que termine afectando a la seguridad de quienes viven aquí".

Por ello, pide que los servicios jurídicos municipales examinen las declaraciones realizadas durante el acto, particularmente las referencias a una supuesta "invasión migratoria" y valore la presentación de una denuncia ante la Fiscalía por la posible comisión de delitos de odio, siempre que concurran los requisitos legales.

Asimismo, Unidas se puede asume la petición trasladada por residentes que presenciaron los acontecimientos y exige que el Ayuntamiento solicite explicaciones formales a la Delegación del Gobierno y a la Policía Nacional sobre el dispositivo desplegado, las cargas denunciadas contra participantes en la protesta y el trato recibido por la ciudadanía.

"Queremos saber por qué se permitió desarrollar una convocatoria que no estaba autorizada y por qué quienes ejercían su derecho a protestar denuncian haber recibido una respuesta policial agresiva. La seguridad ciudadana debe garantizar derechos, no convertirse en una herramienta de intimidación", afirma Alberola en una nota.

El concejal también reconoce la respuesta de quienes se movilizaron pacíficamente contra los discursos xenófobos: "La Laguna es una ciudad universitaria, diversa y de convivencia, nuestra obligación institucional es defender esos valores y garantizar que ninguna persona se sienta amenazada por su origen o por expresar democráticamente su rechazo a estos discursos".