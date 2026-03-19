La Universidad de La Laguna (Tenerife) mantiene este viernes la actividad académica telemática por la borrasca 'Therese'

Archivo - Alumnos a la espera de una prueba de la EBAU de julio en la ULL - EMETERIO SUAREZ - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Laguna (Tenerife) mantiene este viernes la actividad académica en modalidad telemática como medida preventiva tras el paso de la borrasca 'Therese' por el archipiélago, que deja fuertes vientos, lluvias y fenómenos costeros en las islas.

La decisión se prorroga ante las últimas previsiones meteorológicas, por lo que el rectorado de la Universidad ha decidido mantener la modalidad vigente desde hoy también para mañana, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Esta modalidad telemática se extiende además a la actividad técnica, administrativa y de gestión en la institución, a excepción de los servicios esenciales, tal y como ha ocurrido este jueves.

Igualmente se mantiene la suspensión de los servicios deportivos y las actividades culturales. Sin embargo, se recuerda prestar atención a las posibles actualizaciones informativas que se puedan producir.