La Universidad de La Laguna (Tenerife) regula el uso de detectores de radiofrecuencia en pruebas de evaluación

Archivo - Examen de la EBAU en la Universidad de La Laguna - ULL/EMETERIO SUAREZ - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna ha celebrado este miércoles una sesión plenaria en la que, entre otros asuntos, se ha aprobado un reglamento que regula el uso de dispositivos detectores de radiofrecuencia y campo magnético por parte del profesorado durante la vigilancia de las pruebas de evaluación de la institución académica.

La norma, aprobada por 23 votos favorables y 7 abstenciones, se refiere a todos los exámenes de carácter presencial, oral o escritos, celebrados en la institución, y su propósito es favorecer la igualdad de condiciones entre el estudiantado, al tiempo que garantizar la equidad de los procesos evaluativos, según ha informado la institución académica en una nota.

El objetivo de la institución es identificar la existencia de transmisiones inalámbricas que indican la presencia de emisiones compatibles con dispositivos electrónicos de comunicación. Se trata de un uso de carácter estrictamente preventivo y disuasorio, garantizando en todo caso la mínima intervención, el respeto a la dignidad personal y la garantía de los derechos del estudiantado.

De hecho, puntualizan, los dispositivos regulados en esta normativa son equipos pasivos que no emiten señal de potencia significativa, no inhiben ni interfieren comunicaciones ni registran contenidos.

La Gerencia de la institución académica sacará a concurso la adquisición de estos detectores para su puesta a disposición en los centros, mientras que el Vicerrectorado de Agenda Digital autorizará la homologación de los diferentes modelos y será la Secretaría General la encargada de tramitar los expedientes disciplinarios que se deriven del incumplimiento de esta norma, considerada como una falta grave.

FUNCIONAMIENTO

El mismo texto indica que, con carácter previo a la realización de la prueba, el profesorado informará de la existencia de estos mecanismos de control, explicando incluso su funcionamiento e inocuidad para otros fines. Cuando el detector evidencie indicios de la posible utilización de un dispositivo no permitido, el docente podrá verificar dicha circunstancia mediante la aproximación del detector al puesto del estudiante afectado, de forma discreta, sin interrumpir el examen de los demás asistentes.

De persistir la detección de la señal, continúa el texto, se cambiará de sitio al o a la estudiante y se verificará de nuevo, solicitando al alumno o alumna que exhiba los objetos que porta o que tiene a su alcance, y respetando en todo momento su dignidad y privacidad. La norma prohíbe la realización de registros corporales o inspecciones físicas al alumnado.

Si se detecta un dispositivo electrónico de comunicación no autorizado, se identificará el tipo y su estado, y se dejará constancia en el acta de incidencias, con la posibilidad de retirada del examen.

CONSEJO DE GOBIERNO

La gerenta del centro académico, Lidia Pereira, anunció en el Consejo de Gobierno la convocatoria del concurso oposición libre de 47 plazas de la escala administrativa, subgrupo C1, de Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).

El órgano colegiado también dio su visto bueno a la convocatoria de concurso oposición de 6 plazas de la escala de gestión, subgrupo A2, por el turno de acceso libre y 4 plazas más para esta misma escala por el turno de promoción interna o acceso libre.

En otro orden de cosas, se dio la conformidad a la incorporación de la profesora Bárbara Rostecka como codirectora de la Cátedra de Globalización y Nuevas Ciudadanías, y también a la creación de la Cátedra Institucional de Estudios sobre Violencia contra las Mujeres Jóvenes, para colaboración jurídica, institucional y académica sobre esta materia.

El Consejo de Gobierno autorizó, además, a que mientras se realizan las inversiones necesarias en algunos espacios de cafeterías universitarias, se ponga en marcha varios servicios de autobares que de forma temporal cubran esta necesidad, ocupando menos espacio y de manera transitoria. Uno estaría ubicado en el edificio de la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales y de la Comunicación y otro en la Facultad de Enfermería, al que también acudiría el personal de Medicina, dado que ese espacio también se encuentra en obras.

Por último, se incorporó el 11 de septiembre de 2026, día oficial de la apertura del curso 2026/27, como día festivo en el calendario académico de grado, dado que las clases comenzarán desde el 7 de septiembre.