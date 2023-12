La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aprueba un presupuesto 2024 que asciende a 186,79 millones, un 7,5% más

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), reunido este lunes en sesión extraordinaria presidida por el rector, Lluís Serra, ha aprobado un presupuesto 2024 que asciende a 186,79 millones de euros, lo que supone un 7,5% más que el año anterior, cuando fue de 173,74 millones.

Así lo ha informado la institución educativa, que agrega que estas cuentas deberán ser refrendadas por el Consejo Social de la ULPGC para su aprobación definitiva.

Al respecto, el gerente de la Universidad, Roberto Moreno, ha destacado que "se ha logrado preparar un proyecto de Presupuestos 2024 realista, pero también austero en el límite, que muestra la poca capacidad de maniobra que tendremos en 2024 en términos de transferencias de fondos entre unidades de gasto y en términos de poder poner en marcha nuevos proyectos".

En este sentido, las aportaciones del Gobierno de Canarias a la ULPGC aumentarán finalmente en 6,3 millones de euros con respecto a las de 2023 al contemplar el reciente acuerdo de las dos universidades públicas canarias con la Consejería de Hacienda y Asuntos Europeos, lo que supone 3,5 millones de euros más con respecto a lo anunciado inicialmente por el Gobierno de Canarias.

"Este presupuesto garantiza hacer frente al incremento salarial previsto para nuestros empleados públicos y el pago de las cuotas de la Seguridad Social del alumnado en prácticas externas, obligaciones esenciales de las universidades para el ejercicio 2024", dijo Moreno

Mientras, también se han presupuestado 5,8 millones de euros más en inversiones, que en su mayoría provienen de remanentes de tesorería. Por otra parte, los ingresos patrimoniales se incrementan en algo más de un millón de euros.

"Con esta propuesta de presupuestos, no será necesario hacer recortes en los presupuestos de centros, departamentos, institutos universitarios y edificios, pero tampoco permite aumentos para hacer frente al incremento de precios previsto por tercer año consecutivo" ha explicado, que también resalta que "en cambio, las unidades de gasto de servicios centrales se apretarán el cinturón un 6,2% en gasto corriente, por lo que no se podrá complementar créditos de otras unidades ya que tenemos lo justo para hacer frente a los compromisos contractuales adquiridos que sean estructurales y básicos: limpieza, mantenimiento, jardinería, seguridad, electricidad, comunicaciones etc".

Frente a esta contracción del gasto corriente, el presupuesto 2024 de la ULPGC aumenta el capítulo 6 de inversiones reales, de 26,9 a 36,7 millones de euros, "debido, principalmente, a la incorporación de remanentes de tesorería provenientes de financiación afectada ligadas a investigación, proyectos competitivos y obras en marcha del FDCAN y de las subvenciones del Gobierno de España".

Además, el capítulo 4 de los presupuestos incrementa su dotación en 2024: de 3,5 millones hasta más de 6 millones de euros, "para garantizar los programas de movilidad, subvenciones a entes dependientes, becas y ayudas", subrayó el Gerente.

Por último, Moreno informó en Consejo de Gobierno que la ULPGC mantendrá sus compromisos educativos, sociales y de investigación, con unas cuentas que no aumentan su capacidad de gasto real debido al incremento de precios en suministros de todo tipo y que son vitales para hacer frente al día a día de laboratorios, aulas, bibliotecas y en general para la actividad normal de la institución.