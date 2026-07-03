Universidades espera contar en "breve" con el plan de financiación plurianual, que está "prácticamente listo"

Archivo - La consejera de Universidades del Gobierno Canario, Migdalia Machín - CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación, Migdalia Machín, ha asegurado este viernes que el Gobierno de Canarias espera poder cerrar en "breve" la firma del contrato-programa para garantizar la financiación plurianual de las universidades públicas Canarias, ya que el documento estaría "prácticamente finalizado".

Así lo ha señalado en una comisión parlamentaria de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada Carmen Rosa Hernández (NC-B), que ha insistido en la necesidad de sacar adelante el acuerdo que permita a los centros académicos "garantizar su funcionamiento, resolver problemas estructurales y también planificar de manera estratégica".

"Llevan tres años negociando este acuerdo, precisamente en un Gobierno que ha tenido más dinero que nunca. (...). No haber aprobado el contrato programa no es una cuestión económica o de falta de recursos. Solo podemos llegar a la conclusión de que es por falta de voluntad política", ha expresado la diputada, que ha recordado la previsión del Ejecutivo regional de cerrar este acuerdo en verano con el objetivo de que sus recursos estén plenamente en marcha en 2027.

Hernández ha cuestionado al Gobierno regional por una mayor precisión a la hora de exponer cuándo se firmará el contrato-programa con las universidades, que precisan de financiación estable para abordar "su día a día". En ese sentido, ha ejemplificado la "necesidad" de estos recursos con la "descapitalización" sufrida por la Universidad de Las Palmas al "no tener contrato y no haber sido financiada correctamente", que se eleva a los 11,5 millones de euros.

La consejera regional ha corroborado las previsiones transmitidas por la diputada y realizadas por el presidente regional, Fernando Clavijo, de tener el contrato-programa listo para el verano, ya que el documento "ya está prácticamente finalizado". Sin embargo, ha insistido, el abordaje de este asunto no "solo se trata de una cuestión económica, sino también hay que exigir objetivos".

"Se trata de que también hay que exigir unos objetivos, y eso también se ha hablado con las universidades, es decir, cómo podemos abordarlo a través de las comisiones técnicas que se han llevado a cabo en esa cuestión. Lo que buscamos tanto por parte del Gobierno que por parte de las universidades es la excelencia académica y tener un verdadero escenario de estabilidad", ha agregado.

En paralelo, la consejera ha defendido la acción de su departamento en la legislatura, que da su "apoyo constante" a las universidades públicas en las islas, con acciones como el aumento de 30 millones de euros en su financiación y en la modificación del decreto 168 para agilizar la implantación de nuevas titulaciones.