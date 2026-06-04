Las universidades públicas de Canarias crean una asociación para defender los intereses de la educación superior

Acto de presentación de la Asociación de Universidades Públicas Canarias (UPCAN) en Tenerife - UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los rectores de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas han presentados este jueves la creación de la Asociación de Universidades Públicas Canarias (UPCAN), una entidad que nace con el propósito de fomentar la cooperación universitaria, promover su internacionalización y su compromiso social.

"(Esta entidad) surge en un momento en el que las (universidades públicas) nunca hemos sido tan necesarias ni hemos estado también tan amenazadas", ha enfatizado Francisco García, rector de la ULL, en el acto, donde ha estado acompañado de su homólogo en la ULPGC, Lluís Serra, recoge una nota de la institución académica.

Ambos rectores sostuvieron que la asociación es una herramienta que "no va contra nadie", sino en defensa del "mayor ascensor social de Canarias", si bien aclaran que van a solicitar "claridad de criterios y estándares de calidad" en el sistema universitario canario donde operan también otras instituciones.

SE PRESENTARÁ AL GOBIERNO

Serra ha recordado que la puesta en marcha de esta estructura, que en breve se presentará ante el Gobierno regional y otras instancias, es fruto de un largo recorrido de colaboración conjunta.

"Hemos demostrado que la unidad de las universidades es una realidad tangible, hemos defendido un presupuesto digno para nuestras instituciones, llevado a cabo iniciativas de colaboración de ámbito nacional e internacional, y apoyado el reciente manifiesto en defensa de las universidades públicas canarias", ha indicado Serra.

Los rectores afirmaron que los "grandes desafíos exigen respuestas compartidas" y que el sistema universitario público canario "es el principal ecosistema de talento y de innovación" del archipiélago, al tiempo que destacaron su potencialidad como motor económico y propulsor de las transformaciones sociales en la región.

Francisco García, primer presidente de la entidad de un cargo que será rotatorio, hizo hincapié en lo extraordinario de esta asociación, que prevé dotar a las universidades públicas de "mayor fortaleza y utilidad social", con un catálogo de más de un centenar de grados universitarios entre las dos.

COOPERACIÓN UNIVERSITARIA

La asociación además dialogará con otras interlocutoras de su misma materia, como es el caso de las universidades andaluzas, con quienes ya han celebrado dos reuniones de coordinación y se está trabajando en la tercera edición. "Vamos a trabajar para ampliar nuestra proyección social", aseveraron los rectores.

También, añaden, este instrumento servirá para volver a reclamar el alcance del 1% del PIB regional en 2030, lo que supondría un presupuesto que rozaría los 500 millones para las dos instituciones, frente a los menos de 300 con los que cuentan ahora. "Representamos a una comunidad universitaria de más de 45.000 personas y somos uno de los activos más importantes del archipiélago", han aseverado García y Serra.