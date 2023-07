Valido (CC) exige al Estado ayudas específicas y extraordinarias para el sector primario de La Palma

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Coalición Canaria al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, ha exigido al Gobierno de España la puesta en marcha de medidas específicas para el sector primario de la isla de La Palma, "muy golpeado" tras el Volcán.

La candidata nacionalista, que estuvo acompañada por la también candidata al Congreso Guadalupe González Taño, el candidato al Senado por la isla de La Palma, Marcos Lorenzo, y la diputada autonómica Nieves Lady Barreto, aseguró que la agricultura y la ganadería en Canarias "pasan por momentos muy complicados".

"Al incumplimiento por parte del Gobierno del Estado en el abono del 100% de la subvención al transporte de mercancías se añade el aumento de los precios de los piensos, que ha hecho que la cabaña ganadera se haya reducido hasta en un 50%", añadió.

"En el caso específico de La Palma, estos problemas de la agricultura y la ganadería se recrudecen porque, además, hay bastante tierra de cultivo que quedó bajo la lava del volcán y también infraestructuras ganaderas afectadas por la erupción", dijo Valido.

Por ello, incidió en que se necesitan medidas específicas para La Palma: "Por eso venimos en apoyo de su sector primario deprimido para llamar la atención sobre las necesidades de ayudas extraordinarias que necesita la ganadería palmera para recuperar infraestructuras".

Asimismo, indicó que en agricultura plantean que el parón forzado por el volcán no penalice a los agricultores en su histórico de producción y que así puedan acceder a ayudas para recuperar toda su producción. "Pensemos que el plátano, sin ayudas, no es viable", apostilló.

Para la candidata nacionalista es vital que "no se perjudique a aquellos agricultores que reciben ayudas en el cómputo del histórico de producción por este parón provocado por el volcán, no por otro motivo, porque es fundamental que los agricultores palmeros afectados no dejen de recibir las ayudas necesarias que permitan volver a cultivar y cosechar en la isla".

"También es necesario ayudas para recuperar infraestructuras ganaderas afectadas por la erupción del volcán. Porque los animales se pudieron trasladar, pero ahora hay que volver a restablecer esas infraestructuras y no se ha puesto ningún tipo de ayuda que permitan esto en el tiempo que los ganaderos lo necesitan", sentenció.