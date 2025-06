Valido (CC) no rompe el acuerdo de investidura y ve "muy probable" que el Gobierno "aguante hasta 2027"

Cristina Valido, portavoz de CC en el Congreso - CC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha afirmado este viernes que su partido no va a romper el acuerdo de investidura suscrito con el PSOE tras el informe de la UCO que implica al secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, en el cobro de comisiones por la adjudicación de obras públicas en el Ministerio de Transportes.

En una entrevista concedida a 'Radio Club Tenerife' y recogida por Europa Press ha indicado que ve "muy probable" que el Gobierno "aguante hasta 2027" y en ese contexto entiende que no se va a quedar "de brazos cruzados" en la tribuna durante dos años mientras otras formaciones políticas "siguen trabajando para sus territorios".

Ha apuntado que el PSOE y el Gobierno están "en situacion de shock" y no ha ocultado que la legislatura va a ser un "via crucis importante" ante las "informaciones" que pueden ir surgiendo en las próximas semanas.

No obstante, ha dejado claro que no va a haber elecciones anticipadas ya que el presidente, Pedro Sánchez, "lleva mucho tiempo" diciendo que la legislatura llegará a 2027. "Está convencido de que no sale de La Moncloa, no entraba en mi cabeza esta posibilidad, de cualquier manera va a llegar a 2027", ha agregado.

Valido ha comentado también que "la peticion del perdón no le vale a nadie, ni a los propios militantes del PSOE" ya que "no explica" lo que ha sucedido y "no hay asunción de responsabilidades" ya que "lo menos" en esta situación era la dimisión de Santos Cerdán.

Con todo, ha dicho que "lo que toca es tener cabeza fría" y "evaluar" si el presidente tiene responsabilidad en los hechos. "Las prisas no nos llevan a ningún lado y la presunción de inocencia vale para todos los partidos", ha señalado, a la espera de lo que vaya investigando la UCO.

La diputada nacionalista ha remarcado que CC solo tiene un acuerdo con el PSOE para el "voto de investudira" y a cambio de "temas para Canarias". "No somos socios ni tenemos el voto comprometido", ha indicado.

Así, ha desmarcado a su partido de PNV, Junts, ERC, Bildu y sobre todo Sumar, que forma parte del Gobierno, por lo que en el Congreso va a "seguir votando lo que beneficie a Canarias".

"De nosotros no depende el Gobierno ni una moción de censura", ha afirmado, al tiempo que ha reconocido que a esos socios le va mejor esta situación que la opción de apoyar al PP.

Por ello, ha apuntado que la legislatura se agotará hasta el final "salvo sorprsas en los próximos días que hagan girar a alguno de esos socios", con lo que se entraría en otro escenario. "No vamos a levantarnos de la mesa de juego a poner en peligro nuestros acuerdos", ha señalado.

Valido cree que "esto acaba de empezar" y por eso ha optado por no sumarse al "titular más populista y arriesgar lo que de verdad preocupa", ha explicado.