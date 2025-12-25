Valsequillo (Gran Canaria) adquiere el Cuartel de El Colmenar, construido en 1530, para su rehabilización

El Cuartel de El Colmenar (Gran Canaria) - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE VALSEQUILLO

El Ayuntamiento de Valsequillo (Gran Canaria) ha adquirido para su rehabilización por 621.479,54 euros el Cuartel de El Colmenar, construido en el año 1530, gracias a una subvención de un millón de euros concedida por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España a finales de 2022.

Así lo ha informado el Consistorio en un comunicado en el que agrega que la compra incluye la emblemática casona y la finca colindante de 6.844 metros cuadrados, con el objetivo de asegurar su protección, rehabilitación y futura puesta a disposición del municipio con fines culturales y de promoción.

Por su parte, el Cuartel de El Colmenar es una pieza clave de la arquitectura de Gran Canaria. Construido en 1530 como cuartel de caballería, se sitúa en el Barranco de San Miguel, núcleo del primer asentamiento de población tras la conquista de la isla (1478-1483).

El edificio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2003, destaca por su planta en forma de U, sus corredores de madera y su patio central pavimentado con cayados.

Además, el Ayuntamiento ha indicado que su relevancia histórica se ve acrecentada por su vínculo con la figura de Benito Pérez Galdós. En este cuartel estuvo destinado su abuelo, el subteniente Antonio Pérez Gutiérrez, y en la casa anexa nació su padre, Sebastián de San Juan Evangelista Pérez Macías, destacado militar en la Guerra de la Independencia.

Al respecto, el alcalde de Valsequillo, Juan Carlos Hernández Atta, destacó que cuando el grupo de gobierno actual llegó, la subvención estaba en riesgo de perderse porque había que devolverla el 31 de diciembre y faltaban muchos trámites y no había acuerdo con la familia. "Trabajamos contrarreloj, retomamos las conversaciones y logramos cerrar la compra en un mes", dijo.

De igual modo, el primer edil agradeció la predisposición de la familia Macías "porque desde el principio trasladaron su voluntad de que El Cuartel debía ser del pueblo".

Con todo, el siguiente objetivo del grupo de gobierno es garantizar la inversión para la rehabilitación integral del inmueble.

Aunque el Ayuntamiento tenga que devolver los fondos que no ha empleado en la rehabilitación, el grupo de gobierno ya prepara una agenda de reuniones con diferentes administraciones para intentar conseguir los fondos necesarios para rehabilitar el Cuartel de El Colmenar y convertirlo en un referente cultural y social para Valsequillo y Gran Canaria.