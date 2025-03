Vecinos de Masca (Tenerife) denuncian inseguridad y falta de recursos en medio del "colapso" por el atractivo turístico

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del Barranco de Masca, en Buenavista del Norte (Tenerife), preparan un documento con sus demandas ante las administraciones públicas, en concreto al Ayuntamiento y el Cabildo, en el que pedirán soluciones para un caserío que, denuncian, sufre de colapsos diarios en su tráfico y inseguridad ciudadana con infraestructuras inadecuadas, mientras el espacio se convierte en un "parque temático" del turismo, el "Machu Picchu español".

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Vecinos del Barranco de Masca, Jorge Javier Díaz, resume las principales reivindicaciones de unos ciudadanos que en la actualidad desarrollan sus rutinas con dificultad dado el flujo generado por el turismo y la "falta de orden" en sus vías e infraestructuras, a lo que también suman insuficiencias en presencia policial, estacionamiento y en el plan de señalización.

Y a esa carestía de agentes que velen por el cumplimiento efectivo de la normativa, en clara referencia a los visitantes que aparcan en espacios no permitidos, Díaz destaca la falta de seguridad que perciben: "Roban en los miradores día sí y día también. Sabemos que la Guardia Civil está haciendo una labor importante con la escasez de medios que tiene, pero lo que necesitamos es presencia policial", señala.

El portavoz vecinal también se detiene en las condiciones de la carretera que discurre por la zona, que fue construida "por los propios vecinos" entre los años 60 y 80 y concebida en espacio para un solo vehículo. Hoy, relata, se requieren de más apartaderos, de mejora de su asfaltado y, de incluso, un ensanche de la vía.

"No nos valen aplicaciones móviles, no nos valen semáforos de colores, no nos valen advertencias luminosas porque eso, al final, sí, es una ayuda, pero no resuelve el problema. Muchos de los problemas se resolverían con presencia policial y una grúa", advierte el presidente, que asegura que la policía puede venir y denunciar un vehículo mal estacionado, pero "no hay una grúa que lo retire" para que el vecino continúe con normalidad.

Según los datos que maneja el presidente, se estiman unos 50 estacionamientos legales en la zona, una dificultad que se agravaría con la situación de un caserío que, exponen, no cuenta con un plan de señalización adecuado. "El turista no ve una señalización y aparca en una entrada que va hacia un pueblo", ejemplifica.

TASA TURÍSTICA DE ACCESO AL BARRANCO

El Cabildo de Tenerife aplicó desde el verano de 2024 una tasa a no residentes para el acceso regulado al barranco de Masca. Según manifiestan ahora los vecinos, la decisión se tomó sin la autorización expresa a los vecinos, que cuentan con propiedades en la zona: "el cauce del barranco es público (...) pero la parte del acceso o parte por donde transcurre esa antigua serventía de paso pasa por propiedades privadas en muchas partes".

En ese sentido, están a la espera de volver a reunirse con el Cabildo tinerfeño para abordar este asunto, después de haber contado con una primera toma de contacto en la que presentaron las escrituras de propiedades corresponedientes. Por ahora, tienen fijada una mesa de movilidad para tratar el tráfico rodado.

"Hace dos semanas, le enviamos un escrito al Cabildo diciendo que íbamos a cambiar la cerradura de acceso, y ahora tenemos la llave para acceder. Pero hasta hace dos semanas no era así", asegura Díaz cuando es preguntado por la libertad en el acceso a esas propiedades con la limitación en el barranco.

Defienden la necesidad de la normativa para el control de acceso turístico al barranco, sobre todo porque fueron testigos de las "locuras" de quienes accedían, pero argumentan el derecho de que se cuente en ese proceso con su palabra, y con el resto de peticiones, mientras se sienten rodeados de turismo y piden comodidad.

"Todo se está enfocando al plano turístico, pero ¿cuándo pensamos en el vecino?", se pregunta Jorge Javier.