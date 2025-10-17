Las ventas de la industria en Canarias caen un 3,2% en agosto

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria en Canarias ha disminuido un 3,2% en agosto respecto al mismo periodo del año anterior, 0,6 puntos más que la media nacional, que sufrió un descenso del 2,6%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Extremadura (+6,5%), Madrid (+6,2%) y Baleares (+5,3%) fueron las que registraron mayores subidas en la cifra de negocios en agosto, mientras que en el lado contrario se sitúan Andalucía, País Vasco y Galicia con las caídas más grandes de un 7,8%, 7,6% y un 6,6%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 0,7% en Canarias, 0,9 puntos de diferencia con la media nacional (0,2%).