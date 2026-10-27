El vicepresidente canario cree "muy alentador" los datos de empleo, que hay que conseguir que "sea de calidad"

Domínguez confía en la diversificación económica para atraer sectores que ofrezcan "estabilidad" y "alto valor añadido" - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha considerado "muy alentador" los datos de empleo de la Encuesta de Población Activa (EPA), que reflejan que el paro en el archipiélago ha bajado en 4.300 personas en el tercer trimestre hasta los 131.600 desempleados, un 3,2% menos que el trimestre anterior, mientras que se han creado 38.100 empleos.

Para Domínguez "hay que celebrar" que Canarias sea una de las comunidades autónomas donde se produjera menos desempleado, apuntando que "llegar al entorno del 10% por primera vez" en las islas "es un dato muy significativo, es un dato muy alentador y es un dato a considerar". Añadió, en declaraciones a los periodistas antes de participar en el Foro de Europa Press 'Canarias hacia el futuro', que la "mejor política social" es la creación de puestos de trabajo.

En este sentido, apuntó que los datos de la EPA "llevan a tener más de un millón de personas empleadas", si bien ha indicado que ahora hay que "conseguir que ese empleo sea un empleo de calidad, conseguir que ese empleo llegue a que las familias canarias tengan menos dificultades para llegar a final de mes".

Para ello, puntualizó, se está "trabajando intensamente" en la diversificación económica, cuestión que ha considerado "fundamental" para conseguir que se den sectores de "alto valor añadido" y que permitan a los canarios "tener mayor rentabilidad" en sus puestos de trabajo, lo que "se traduce en mejores salarios".

En este marco, indicó que el Gobierno canario también trabaja en alguna acción que permita al sector privado, al sector empresarial, "incrementar ese salario" que "no sea consumido por la inflación".