Vicepresidente canario insta a la UE y Latinoamérica a tener "ambición" y "construir un futuro común"

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, en la inauguración de la asamblea de Eurolat - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha dicho este miércoles que tanto la Unión Europea (UE) como Latinoamérica deben tener "ambición" para "construir un futuro común" y apuntalar una alianza que "no viva solo de su pasado".

En un discurso con motivo de la inauguración de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) que se celebra en Tenerife ha comentado que es un "verdadero orgullo" que haya salido de Bruselas y se celebre en Canarias ya que el archipiélago "sabe muy bien" que el Atlántico "nunca ha sido solamente un océano que separa continentes" sino "un camino de ida y vuelta, de encuentros, de oportunidades y de muchas historias compartidas".

En esa línea ha insistido en que América Latina "nunca ha sido una realidad lejana" a las islas y forma parte de su "historia e identidad" pero ha abierto el abanico a otra realidad atlántica "mucho más dura", la de la emigración africana, con casi 47.000 personas llegadas a Canarias en 2024 y solo en la última semana, a El Hierro, más de 1.500 personas a bordo de una veintena de cayucos.

"Detrás de esas cifras hay personas, hay familias y hay muchas vidas perdidas en una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo", ha indicado, por lo que ha reclamado recursos y una "verdadera aplicación" de todas las leyes y una "verdadera implicación" de todas y cada una de las administraciones.

"No podemos seguir afrontando cada repunte migratorio como si fuera una amenaza imprevisible, no podemos conformarnos con gestionar las consecuencias cuando las embarcaciones ya han llegado a nuestras costas, tenemos que actuar también en origen, cooperar con los países africanos y combatir de manera directa esas organizaciones criminales de tráfico de personas", ha explicado.

Ha señalado también que se vive un un momento de "profundas transformaciones internacionales", con "competencia" entre potencias y auge del proteccionismo, y en ese contexto, ha animado a la UE y América Latina a "decidir qué papel quieren desempeñar en el mundo".

El vicepresidente ha dicho que en el caso de Canarias, su sector agroalimentario da empleo a más de 63.000 personas y cuenta con productos tan "emblemáticos" como el plátano, el tomate o el vino, que forman parte de la "identidad" de su economía y por ello, aparte de "abrir mercados", ha apuntado que es necesario aumentar las inversiones.

Domínguez también ha insistido en reforzar la cooperación en materia de seguridad "y defender sin ambigüedad la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos".