VÍDEO: La Policía Nacional traslada a Canarias más de 170 vehículos y 215 agentes por la visita del Papa León XIV

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha comenzado el traslado a Canarias de más de 170 vehículos y 215 agentes de diferentes unidades con motivo de la visita que el Papa León XIV realizará los próximos 11 y 12 de junio a Gran Canaria y Tenerife, respectivamente.

Así lo ha informado la Dirección General de la Policía, que agrega que, junto a 16 canes de la Unidad Especial de Guías Caninos, han partido a primera hora de este miércoles desde el Puerto de Huelva.

Todos ellos formarán parte del dispositivo de seguridad que la Policía Nacional desplegará en las Islas Canarias los próximos días durante la visita del Pontífice.

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Europa Press Islas Canarias
Publicado: miércoles, 3 junio 2026 10:27
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