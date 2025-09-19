La VIII edición de BlueUP llega este septiembre a Tenerife para potenciar el emprendimiento juvenil en la economía azul

La VIII edición de BlueUP llega este septiembre a Tenerife para fomentar el emprendimiento juvenil en la economía azul - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, organizará este septiembre la VIII edición de BlueUP, una iniciativa de Clúster Canario del Transporte y la Logística y Factoría de Cohesión para potenciar el emprendimiento juvenil en la economía azul.

BlueUp se ha consolidado como una plataforma de alto impacto que combina talento joven, innovación tecnológica y retos medioambientales reales. Su esencia es transformar ideas disruptivas en soluciones tangibles que mejoren la calidad del agua, impulsen infraestructuras portuarias sostenibles o potencien las energías marinas emergentes, según ha descrito el Cabildo tinerfeño en una nota.

Con su apoyo, el Cabildo Insular y el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife buscan consolidar su papel como motor regional de la economía azul, en coherencia con su visión de promover emprendimientos de valor social, ambiental y económico para Canarias.

Asimismo, BlueUp es un dinámico hackathon dirigido a 40 jóvenes, procedentes de disciplinas tan diversas como la economía, la ingeniería, la biología marina, la tecnología, el diseño o el marketing. Su finalidad es clara: generar soluciones innovadoras que respondan a los desafíos marítimos y portuarios actuales, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El programa centrará su acción en cinco sectores estratégicos de la economía azul: biotecnología marina, energías renovables oceánicas, puertos inteligentes, cohesión ciudad-puerto y turismo costero sostenible. De este modo, la experiencia arranca con un módulo formativo online que introduce a los participantes en la economía azul, metodologías ágiles, design thinking y modelado de negocios.

A partir de ahí, se desarrolla una ruta intensiva que incluye: en Fuerteventura (24 de septiembre), una jornada de inmersión cultural, networking y formación inicial; en Gran Canaria (25 de septiembre), un arranque del hackathon con mentoring, talleres temáticos y trabajo colaborativo, y en Tenerife (26 en Casa de la Juventud Lázaro SIliuto y 27 de septiembre en Sala Multipropósitos en IACtec)), la fase final con prototipado --incluyendo aplicaciones de IA-., storytelling, financiación, comunicación y defensa de proyectos ante un jurado experto.

FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

Tras la competición, los tres equipos ganadores recibirán mentoring personalizado durante tres meses en ámbitos como sostenibilidad, desarrollo de productos, propiedad intelectual, marketing, financiación y lanzamiento de negocio. Además, participarán en eventos académicos y ferias sectoriales, entre ellos el Vision Meeting de transferencia de conocimiento, ampliando así sus oportunidades de consolidación y proyección.

El proyecto cuenta con la financiación de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife y el Fondo de Desarrollo de Canarias, así como el patrocinio de Gobierno de Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida, Fundación Puertos de Las Palmas, Compañía Cervera de Canarias, y la colaboración de Autoridad Portuaria de Tenerife, Universidad de La Laguna, Universidad Europea, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el espacio coworking Work In Cholas y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.