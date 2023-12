El volcán Tajogaite (La Palma) emitió más toneladas de CO2 en 86 días que la actividad humana en Canarias en un año

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), entidad dependiente del Cabildo de Tenerife, ha promovido una investigación sobre las emisiones de dióxido de carbono (CO2) durante la erupción del Tajogaite, en La Palma, que recoge la cantidad de CO2 emitida a la atmósfera durante la erupción fue de entre 14 y 42 millones de toneladas, una cantidad superior a los 13,8 millones de toneladas emitidas a la atmósfera como consecuencia de la actividad antropogénica en Canarias durante los 365 días del año 2020.

La investigación liderada por Mike Burton de la Universidad de Manchester ha sido publicada en la prestigiosa revista científica internacional 'Communications Earth & Environment', una revista de acceso abierto del grupo 'Nature' que publica investigaciones, reseñas y comentarios de alta calidad sobre las ciencias terrestres, ambientales y planetarias.

Esta publicación científica proporciona evidencias de emisiones de gases altamente ricos en CO2 durante los 86 días de la erupción del Tajogaite, informa el Cabildo en una nota.

La corporación detalla que se cree que los magmas máficos alcalinos que forman islas oceánicas intraplaca, como las islas Canarias, están fuertemente enriquecidos en CO2 debido a un bajo grado de fusión parcial de fuentes enriquecidas del manto.

Sin embargo, hasta ahora, dicha riqueza de CO2 no se había verificado midiendo la desgasificación de CO2 durante una erupción subaérea.

El trabajo destaca la singularidad de estas emisiones de CO2 durante erupciones subaéreas, proporcionando una evidencia crucial sobre la desgasificación de CO2 en magmas máficos alcalinos.

Así, revela relaciones inusualmente altas de CO2/dióxido de azufre (SO2) en el penacho volcánico, lo que sugiere un contenido magmático de CO2 del 4,5 * 1,5% en peso.

Estos hallazgos representan un hito, al verificar la riqueza de CO2 en estos tipos de magmas y su impacto en las emisiones volcánicas, destaca el Cabildo.

El estudio resalta la importancia de comprender la desgasificación durante las erupciones subaéreas y sus implicaciones para la monitorización y la comprensión de las emisiones volcánicas.

En él han participado investigadores de diferentes entidades: University of Manchester (Reino Unido), Centre for the Observation and Modelling of Earthquakes, Volcanoes and Tectonics , COMET (Reino Unido), Università degli Studi di Palermo (Italia), Institut de Physique du Globe de Paris (Francia), Instituto Volcanológico de Canarias, INVOLCAN (España), Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV (Italia), University College London (Reino Unido), Universidade dos Açores (Portugal), Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, ITER (España), Universidad de O'Higgins (Chile), University of Glasgow (Reino Unido), Institut des Sciences de la Terre d'Orléans, ISTO (Francia) y Université Clermont-Auvergne (Francia).