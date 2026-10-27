Vox coloca en las listas al Senado del PP en Tenerife y Gran Canaria a dos peninsulares sin relación con Canarias

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante el acto de presentación de los candidatos de Vox para las elecciones del 29N en Talavera de la Reina, a 26 de octubre de 2026, en Talavera de la Reina, Toledo, Castilla-La Mancha (España). El líder de Vox, S
El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante el acto de presentación de los candidatos de Vox para las elecciones del 29N en Talavera de la Reina, a 26 de octubre de 2026, en Talavera de la Reina, Toledo, Castilla-La Mancha (España). El líder de Vox, S - Juanma Jiménez - Europa Press
Europa Press Islas Canarias
Actualizado: martes, 27 octubre 2026 16:01
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha incluido en las listas del PP al Senado por las islas de Tenerife y Gran Canaria, en virtud al acuerdo entre ambas formaciones a nivel nacional, a dos personas 'independientes' sin vinculación con Canarias mientras que en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro deja vía libre a los populares.

En el caso de Tenerife se ha optado por José Francisco García Paramio, quien ya fuera candidato de Vox por León en 2023, doctor ingeniero de Telecomunicación, Ingeniería y Computación por la Universidad de León y que sustituye al consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha.

En Gran Canaria, la formación de Santiago Abascal postula a Alba Moreno Santa, que fue directora de Comunicación del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y optó a un puesto de concejal en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en 2023, y que ahora releva a María del Mar Arévalo.

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