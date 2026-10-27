Vox coloca en las listas al Senado del PP en Tenerife y Gran Canaria a dos peninsulares sin relación con Canarias

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante el acto de presentación de los candidatos de Vox para las elecciones del 29N en Talavera de la Reina, a 26 de octubre de 2026, en Talavera de la Reina, Toledo, Castilla-La Mancha (España). El líder de Vox, S - Juanma Jiménez - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha incluido en las listas del PP al Senado por las islas de Tenerife y Gran Canaria, en virtud al acuerdo entre ambas formaciones a nivel nacional, a dos personas 'independientes' sin vinculación con Canarias mientras que en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro deja vía libre a los populares.

En el caso de Tenerife se ha optado por José Francisco García Paramio, quien ya fuera candidato de Vox por León en 2023, doctor ingeniero de Telecomunicación, Ingeniería y Computación por la Universidad de León y que sustituye al consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha.

En Gran Canaria, la formación de Santiago Abascal postula a Alba Moreno Santa, que fue directora de Comunicación del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y optó a un puesto de concejal en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en 2023, y que ahora releva a María del Mar Arévalo.