Vox reprocha a Clavijo la gestión de una Canarias "estancada" que necesita alejarse de "fanatismos climáticos"

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Nicasio Galván - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavox de Vox en el Parlamento de Canarias, Nicasio Galván, ha acusado este martes al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, de hacer un "retrato irreal" de una Canarias que está "estancada" desde el punto de vista económico, con "casi la mitad de los menores en riesgo de pobreza y exclusión social", y hasta "seis emergencias declaradas", entre ellas la habitacional, la energética, la hídrica y la migratoria.

En su intervención en el Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, que el Parlamento acoge hoy, Galván ha defendido combatir la pobreza con un crecimiento económico de la mano de la iniciativa privada.

"Más libertad, menos impuestos, menos trabas burocráticas, más mercado y seguridad jurídica", ha insistido.

FONDOS EUROPEOS

La formación ha sido especialmente crítica con la "falta" de ejecución de fondos europeos en Canarias, que está "a la cola" en mucho de sus efectos económicos y sociales en comparación con el resto de las Regiones Ultraperiféricas. "Si queremos luchar contra la geopolítica que a usted tanto le importa, ¿nos podemos asegurar que los fondos europeos se han destinado a temas productivos?", se ha preguntado el diputado de Vox en la Cámara.

Así, Galván ha insistido en la importancia de prepararse para "épocas de vacas flacas" --con un mayor apoyo a la iniciativa privada, más diversificación energética y preparación frente al "déficit" en infraestructuras estratégicas--, antes de considerar "un éxito" que "no se ejecuten en las islas 150 millones de fondos europeos".

"Crecemos sí, pero mal, y estamos creciendo en valores absolutos, porque en valores relativos seguimos por detrás de la media nacional europea. Si comparamos con Estados Unidos, es insultante. También estamos en el vagón de cola de bienestar por habitante y de productividad. Nos estamos alejando, señor Clavijo, de la convergencia con el resto de países. Pero la pregunta es ¿qué hace falta para crecer? Seguridad", ha deslizado.

CAMBIO CLIMÁTICO

Especialmente relevantes ha sido las críticas de Galván (Vox) al Plan de Acción Climática, con 700 millones de euros. Así, el diputado de Vox ha cuestionado la validez de la propuesta para hacer frente a las consecuencias del cambio climático, entre ellas la subida del nivel del mar. Y en ese sentido, ha advertido al presidente regional, Fernando Clavijo, que los "catastrofistas climáticos llevan fallando predicciones desde los años 60".

"Acuérdese, ¿qué fue primero? El agotamiento del petróleo. Luego, la superpoblación y el agotamiento de los recursos alimenticios para esa población. Luego, ¿qué vino? El enfriamiento global, la lluvia ácida, la capa de ozono, el calentamiento global. Y como nada ha funcionado, se han inventado del cambio climático", ha dicho.

"¿No se cansan de hacer el ridículo?", ha deslizado el diputado de Vox, que junto al cambio climático, también ha reclamado "menos policía de género en educación, menos fanatismo climático y memoria histórica". Asimismo, ha pedido "más compromiso" con "el esfuerzo, respeto, trabajo, mérito, ciencia e historia de España".

MIGRACIÓN Y ENERGÍA

Respecto a la crisis migratoria que ha afectado al archipiélago, la formación ha afeado que el actual Ejecutivo regional limite su gestión a atender "la inmigración que llega, y a repartirla", sin llegar a ponerle fin. "Si de verdad queremos el bienestar de los menores, hagamos que estén en su entorno. Nos saldría muchísimo más barato", ha defendido ante la alternativa de tutelar desde Canarias a estos menores en sus países de origen.

Y respecto a la situación energética de las islas, y las debilidades de su sistema, Nicasio Galván ha defendido el impulso a la energía nuclear en el archipiélago. En ese sentido, ejemplificando su posible viabilidad, "para toda la isla de Tenerife, un reactor modular que ocupe medio campo de fútbol sería suficiente".

"Es una ola, señor Clavijo. Viene de Europa y ya es imparable. De hecho, la propia ministra socialista en Europa está apoyando la energía nuclear. Eso es así", ha defendido Galván.