Vuelve la actividad sísmica a Tenerife con 79 terremotos al oeste de Las Cañadas del Teide

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado varios pulsos de actividad sísmica de baja frecuencia en las últimas 24 horas bajo la isla de Tenerife, principalmente en la zona al oeste de Las Cañadas del Teide, con un total de 79 terremotos.

El primer pulso se registró poco antes de las 05.15 horas en la mañana de este jueves y duró apenas 11 minutos, mientras que a lo largo de la tarde se produjeron varios más, hasta las 05.21 horas de este viernes.

El primero consistió en un total de 16 terremotos localizados con profundidades entre 8 y 17 kilómetros bajo el nivel del mar y magnitudes entre 0,6 y 1 en la Escala de Richter.

Del resto de actividad que comenzó a las 16.42 horas del jueves y que ha durado hasta las 05.21 horas de este viernes, se han detectado de forma automática 63 eventos sísmicos, de los que se han podido localizar 14.

Los eventos están localizados entre 8 y 15 kilómetros de profundidad y las magnitudes oscilan entre 0,4 y 0,8.

La mayor parte de los hipocentros se encuentran situados en la zona oeste de Las Cañadas, como en otras ocasiones y también se ha registrado un terremoto en la localidad de Icod de los Vinos de magnitud 0,3 y a una profundidad de 2 kilómetros.

Esta actividad es similar a la registrada en febrero y marzo, aunque de menor energía, caracterizada por eventos híbridos de baja frecuencia sin patrón repetitivo y no perceptibles por la población, precisan desde el IGN.

El organismo detalla que este tipo de actividad no incrementa el riesgo de erupción a corto o medio plazo y mantiene una vigilancia continua en Tenerife mediante una red de más de 100 estaciones, con datos aún provisionales pendientes de un análisis más detallado.