Wizz Air inicia su operativa nacional y establece una primera ruta que conecta Santiago de Compostela con Tenerife Norte - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha valorado positivamente el inicio de las operaciones nacionales de la aerolínea Wizz Air en España, cuya primera ruta doméstica se establece en el aeropuerto de Tenerife Norte, conectando la isla con Santiago de Compostela.

En una nota de prensa, el vicepresidente del Cabildo y consejero de Turismo, Lope Afonso, ha señalado que la apuesta de Wizz Air por Tenerife Norte es "un paso importante" para seguir fortaleciendo la conectividad de la isla y avanzar hacia un modelo turístico "más equilibrado territorialmente".

Afonso ha agregado que "la apertura de esta ruta con Santiago de Compostela no solo facilita los desplazamientos entre Tenerife y Galicia, sino que también genera nuevas oportunidades para residentes, empresas y visitantes".

Por su parte, la CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, ha señalado que la llegada de Wizz Air a Tenerife Norte y el inicio de esta conexión directa con Santiago de Compostela supone u"na excelente noticia para la conectividad de la isla, y especialmente, para el norte de Tenerife", concluyendo que "la incorporación de una nueva compañía y de una nueva ruta doméstica amplía las posibilidades de movilidad de residentes y visitantes y contribuye a diversificar nuestra conectividad con el mercado nacional".

Finalmente, el director de rutas de Wizz Air, Samuel Ferrera, ha mostrado su satisfacción por comenzar a operar vuelos nacionales en España con la incorporación del aeropuerto de Tenerife Norte a la red y el lanzamiento de su primera ruta doméstica a Santiago de Compostela, puesto que Tenerife "es un destino clave para nosotros, donde mantenemos una sólida presencia internacional y donde seguimos creciendo con más de 3,6 millones de pasajeros".

Wizz Air opera una flota de 270 aeronaves Airbus A320 y A321. Son aeronaves Airbus de última generación de la familia A320, que garantizan una elevada eficiencia en el consumo de combustible y una experiencia moderna a bordo. Actualmente el Aeropuerto de Tenerife Sur se consolida como el núcleo internacional de la aerolínea en la isla, donde en 2026 opera 600.000 vuelos y alcanza más de 3,6 millones de pasajeros transportados a través de 7 rutas a 4 países.