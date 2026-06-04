Zapata acata la paralización de las obras de Cuna de Alma y afea a NC-bc que busque "titulares para redes sociales"

Archivo - El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, en comisión parlamentaria - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha dicho este jueves que el Ejecutivo acata y cumple con la resolución judicial que paralizar parcialmente las obras de construcción de la urbanización turística Cuna del Alma si bien ha afeado al diputado Yoné Caraballo (NC-bc) que solo busque "titulares para redes sociales".

En comisión parlamentaria ha mostrado su rechazo a que Caraballo plantee la pregunta porque no es competencia de su departamento, dado que el auto judicial afecta a la Demarcación de Costas, de tal manera que, a lo sumo, debería cursarse a la Consejería de Obras Públicas.

El consejero ha tildado de "irresponsable" que el diputado canarista usa al Parlamento para generar contenido en las redes sociales y entiende que si cree que no se está cumpliendo la ley debe ser "el primero" en acudir a los tribunales y presentar una denuncia.

"Usted viene a esta comisión intentando colocar su mensaje y como que tampoco le preocupa mucho lo que yo le responda, hay que ser honestos", ha espetado a Caraballo, subrayando que no tiene problema en que "tenga su minuto" en comisión parlamentaria, pero no en la de Transición Ecológica.

No obstante, ha indicado que no cabe una "valoración política" de este caso ya que se trata de un procedimiento penal cuyas responsabilidades que puedan derivarse no son genéricas de un centro directivo, de una consejería o de una administración.

Ha insistido en que "no es lo más serio y riguroso" fijar posición política "exclusivamente" a través de las redes sociales y ha dejado claro el compromiso del Gobierno de Canarias para "velar por el cumplimiento de la ley, proteger el medio ambiente y el patrimonio natural".

Caraballo (NC-bc) ha indicado que "las imágenes de grúas y palas tienen que parar, no tiene ningún sentido" pues en Tenerife, por ejemplo, ha aumentado en los últimos 30 años la población en casi 300.000 personas o en Lanzarote más de un 100% hasta el punto de que se ha duplicado.

"En Lanzarote, que es la que más me duele, una persona en Haría no tiene agua para lavarle la cara al niño pero los guiris tienen agua en la piscina todos los días, o un negocio en Tinajo no tiene agua para fregar, eso está pasando", ha comentado.

En esa línea ha dicho que en Lanzarote "no hay dónde vivir y no hay trabajadores" y recordado como el presidente del Cabildo, Pérez Parrilla, logró paralizar 20.000 camas con una moratoria.

Por ello ha reclamado "voluntad política" ya que lo que pasa en Tenerife "es una locura" porque "no cabe más nadie" y se proyectan más de 3.000 camas nuevas en Adeje en un paraje que es lugar de interés geológico.

Ha dicho que tiene "el mismo derecho" a generar contenido en redes que el que tiene el propio consejero, aparte de que su intervención la hace por "responsabilidad" tras reunirse con colectivos ecologistas.

"¿Yo también tengo derecho, no?, o somos aquí toletes y ustedes van a hacer lo que les dé la gana y yo no", ha indicado.