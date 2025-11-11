Zapata admite que el PRUG del Teide no es "perfecto" pero responde a la realidad y ayudará a la conservación

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha admitido este martes que el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Teide no es "perfecto" pero entiende que responde a la realidad tras 23 años y ayudará a la conservación ambiental.

En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha dicho que el Gobierno va a "seguir avanzando" para "proteger" los parques nacionales, y el Teide es una de las "joyas de la corona" del archipiélago.

Ha cargado contra el "plan Valbuena" de la pasada legislatura, que generó muchas críticas, subrayando que el documento actual cuenta con el "aval favorable" del Patronato del parque y de la Red Nacional de Parques Nacionales y con una "amplia mayoría". "Estamos ante un documento consensuado y técnicamente sólido", ha agregado.

El consejero ha comentado que el PRUG incorpora medidas de conservación y adaptación al cambio climático así como medidas específicas para hábitats afectados por el incendio de 2023 y deja al Cabildo de Tenerife la responsabilidad de desarrollar un plan de movilidad.

Alicia Vanoostende (PSOE) ha subrayado que en el Patronato del Teide hubo votos en contra al PRUG por parte del CSIC, la ULL y colectivos ecologistas y otras asociaciones porque entiende que "el plan no protege al Teide, sino que lo pone en riesgo".

Así, sostienen que "se relajan medidas de protección y de conservación" y se "ignora" la masificación del parque, con cinco millones de visitantes al año y "no se actúa" frente a las especies invasoras como muflones, conejos gatos.

Además ha destacado que se reduce la investigación a menos del 1% del presupuesto mientras que al turismo y usos públicos se llevan el 57%, al tiempo de que "se olvidan los efectos del cambio climático", con un modelo de gestión donde prevalece la dotación económica sobre la conservación del ecosistema, "un modelo sin límites claros y sin garantías científicas".

"La sociedad canaria ya salió a la calle en varias ocasiones para decir basta, basta de masificación, basta de un modelo económico que destroza el medio ambiente y margina a nuestra gente. Y frente a eso, ¿qué ha hecho el Gobierno de Canarias?, pues aprobar este plan", ha indicado.

Por ello, la diputada socialista ha exigido "transparencia y participación ciudadana" más una "revisión integral" del plan basada en criterios científicos y legales, al tiempo que ha pedido a la población que "levante la voz" y firme la declaración impulsada por colectivos ecologistas en change.org.

"El Teide no puede ser solo una postal para el turismo, el Teide es un ecosistema, es un ecosistema frágil y una herencia que debemos cuidar, escuche a la ciencia, señor consejero, escuche al pueblo canario y proteja al Parque Nacional del Teide, antes de que sea demasiado tarde", ha comentado.