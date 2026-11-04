Zapata dice que Canarias "no se merece" un sistema eléctrico "arcaico" e insta a todas las administraciones a trabajar

Archivo - El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, interviene antes de la reunión donde han entregado al Defensor del Pueblo, un informe sobre las actuaciones y medidas emprendidas de las Administraciones públicas en La Palma, a 6 - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha dicho este miércoles que el archipiélago "no se merece" un sistema eléctrico "arcaico", como ha demostrado el último apagón en La Palma, y ha instado a todas las administraciones a trabajar juntas para resolver este problema.

En declaraciones a los periodistas ha comentado que "no es razonable" lo que ha ocurrido en La Palma --este miércoles ha tenido otro apagón de veinte minutos-- y por ello lo van a "investigar hasta las últimas consecuencias" tal y como ha ocurrido con los anteriores, promoviendo sanciones que han llegado hasta los 12 millones de euros como en el caso de La Gomera, que duró durante tres días.

"Nosotros estamos muy centrados en devolver a Canarias un sistema eléctrico que entendemos que se merece", ha señalado, recordando como el Ejecutivo declaró la emergencia energética en octubre de 2023, lo que movió al Ministerio de TRtransición Ecológica a convocar el concurso de renovación de centrales térmicas por el que lleva esperando el archipiélago desde que se modificara la ley del sector eléctrico en 2013.

Además ha dicho que se han implementando "medidas novedosas" como el desarrollo de baterías en La Palma, solicitadas desde 2024 aunque nos e aprobaron vía Real Decreto hasta junio de este año, por lo que espera que "pronto" se pueda publicar ese concurso de tal manera que los cortes parciales de suministro "puedan solventarse de manera más rápida".

El consejero ha insistido en que Canarias "tiene que seguir avanzando por renovar sus centrales térmicas" y también "mejorar" las redes de transporte y de distribución.

"Y para eso necesitamos colaboración de todas y cada una de las administraciones y cada uno saber qué tenemos que hacer y hasta dónde tenemos que llegar", ha detallado, poniendo sobre la mesa el caso de La Palma, que lleva tiempo "esperando por el concurso" pero necesita también tener más líneas de transporte.

En la actualidad solo tiene una, ha comentado, y se lleva tres años esperando por la firma de un convenio entre Cabildo y Red Eléctrica atascado por un modificado del trayecto original.

"Lo que pedimos es que todas las administraciones empujemos, rememos, para que cuanto antes podamos dejar esta electricidad, este sistema eléctrico arcaico que estamos sufriendo todos los canarios", ha comentado.

Según Zapata, "cada uno toma sus decisiones, pero lo que no podemos es que siga esperando La Palma por decisiones políticas, por acuerdos administrativos, mientras siguen sufriendo los palmeros apagones y cortes de luz".