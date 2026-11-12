Zapata dice que las plantas de energía del concurso exprés son "seguras" y se ubican en puertos y polígonos industriales

Archivo - El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, en comisión parlamentaria - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha afirmado este jueves que las plantas de energía seleccionadas en el 'concurso exprés' para cubrir el déficit de 268 megawatios que hay en Canarias se ubican en puertos y polígonos industriales y son "seguras".

En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en comisión parlamentaria ha comentado que se está "dando seguridad" al suministro cuando el anterior Gobierno conocía los problemas y no hizo "nada".

Zapata ha dicho que probablemente la semana pasada Tenerife "no se fue a cero" tras un apagón parcial de 16.000 clientes gracias a los nuevos equipos que han llegado gracias a un "procedimiento abierto, transparente, con reglas públicas" y bajo el control del propio Ministerio de Transición Ecológica, que aporta los fondos.

Ha comentado que para ubicar cada planta se utilizaron los criterios de lograr la mínima afección posible, la proximidad a la red eléctrica, la accesibilidad y la seguridad y por ello se ha priorizado suelo industrial y los puertos.

Igualmente ha comentado que no tienen "nada que ver" con sus puesta en funcionamiento pues dependen de la decisión de Red Eléctrica.

Por eso, ha comentado, en Telde se ha escogido el polígono de El Goro, en Las Palmas de Gran Canaria el puerto a través de una central flotante y en Los Realejos, en el polígono industrial de La Gañanía, con un informe de impacto ambiental que avala se que haya optado por esa ubicación y no la inicial, en suelo rústico.

"Entiendo, por supuesto, la inquietud de los vecinos y por eso quiero ser muy claro con lo que importa, esas plantas son seguras, cada una cuenta con los informes favorables de emergencia, de salud pública y de medio ambiente y cumplen con toda la legislación vigente", ha señalado.

Así, ha señalado que funcionan con propano o con gasóleo y emiten entre un 20 y un 30% menos de los equipos que hoy están generando electricidad en Canarias, aparte de que son "plantas temporales" que solo arrancan cuando hay riesgo de apagón y estarán en vigor hasta que Canarias renueve sus centrales.

LA DE LOS REALEJOS, AL 1%

Ha puesto como ejemplo que la planta que ya funciona en Los Realejos ha operado en los primeros cuatro meses unas 20 horas, pruebas incluidas, menos del 1%.

"Nuestra obligación es escuchar a los vecinos, informar con transparencia y exigir todas las garantías, pero también nuestra responsabilidad es que Tenerife no se quede a oscura", ha indicado, precisando que estos grupos no son el modelo energético que quieren para Canarias sino "una respuesta de emergencia ante un riesgo que el Gobierno anterior conocía y no atendió, la solución estructural es renovar la generación, sumar almacenamiento y aumentar la cantidad de plantas renovables".

Alicia Vanostende (PSOE) ha comentado que era "necesario" acometer el 'concurso expres' por el déficit energético de Canarias pero ha incidido en que ha habido "muchos problemas" de rechazo vecinal, caso de Telde o Los Realejos.

Ha preguntado al consejero si se han realizado los estudios acústicos y de peligrosidad "antes de dar el visto bueno", especialmente la de La Gañanía, pues los vecinos comentan que la planta "está entrando en funcionamiento con bastante frecuencia".