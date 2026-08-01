130 jóvenes disfrutan del campamento de verano organizado por el Ayuntamiento de Calahorra en Santander

130 Jóvenes Calagurritanos Disfrutan Del Campamento De Verano Organizado Por El Ayuntamiento De Calahorra En Santander - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y el concejal de Juventud, Iván Jiménez, han despedido a los 130 jóvenes que asisten al campamento de verano, organizado por el Ayuntamiento de Calahorra, en Cantabria.

130 jóvenes empadronados en Calahorra participan en esta actividad que se desarrolla del 31 de julio al 7 de agosto en el albergue Montecorona, situado en el barrio de Aviche de Santander. A escasos 2 kilómetros de la playa de La Maruca. Un año más se han completado todas las plazas ofertadas.

Los asistentes se dividen por edades en dos grupos de 65 integrantes cada uno: nacidos entre 2010 y 2013, ambos inclusive y nacidos entre 2014 y 2016.

Durante su estancia los jóvenes disfrutaran de un completo programa de actividades deportivas, náuticas, culturales y de ocio. Entre las que destacan las prácticas de surf y snorkel, una gincana acuática, excursiones a Bilbao, Suances, Laredo y Santoña, etc.

El concejal de Juventud ha destacado que "el campamento de verano del Ayuntamiento de Calahorra vuelve a convertirse en una de las iniciativas más esperadas por nuestros jóvenes. Es una oportunidad para que disfruten de unas vacaciones diferentes, llenas de experiencias, convivencia y aprendizaje, en un entorno tan privilegiado como Santander.

Además, este tipo de actividades favorecen la creación de nuevas amistades, el desarrollo personal y la adquisición de valores como el compañerismo, el respeto y la autonomía".